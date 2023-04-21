З Алека Болдуїна зняли звинувачення у вбивстві українки. Ми дізналися, чому

Тим часом зйомки злощасного вестерну продовжаться найближчим часом

З відомого голлівудського актора Алека Болдуїна, який у жовтні 2021 року випадково застрелив на знімальному майданчику оператора українського походження Галину Хатчінс, зняли звинувачення у ненавмисному вбивстві. Також звинувачення було знято зі зброячки Ханни Гутьєррес-Рід, повідомляє Deadline.

Як заявили прокурори, це було зроблено з метою подальшого розслідування. За його результатами звинувачення проти актора можуть висунути знову. При цьому судовий розгляд з приводу стрілянини на знімальному майданчику вестерну "Іржа", який спричинив загибель 42-річної жінки, розпочнеться за два тижні. Також найближчим часом поновляться зйомки фільму.

Нагадаємо, інцидент стався під час сцени із стреляниною. Револьвер, з якого стріляв Болдуїн, мав бути заряджений холостими набоями, однак у момент пострілу виявилося, що зброї заряджена була справжньою кулєю. Якщо вина актора у ненавмисному вбивстві буде доведена, на нього чекає тюремний термін у 1,5 роки.

Що відомо про Галіну Хатчінс

Уродженка Житомирської області Галина Хатчінс перебралася до Європи після отримання у Києві диплома з міжнародної журналістики. Починала з документальних фільмів, згодом переїхала до Голлівуду. У 2018 році Хатчінс стала однією з перших восьми жінок-кінематографістів, які брали участь у програмі Fox DP Lab, її називали "зіркою американського кіно, що сходить". Як оператор працювала над бойовиком "Заклятий ворог", драмою "Сліпий вогонь", фільмом жахів "Дарлін". У Хатчінс залишився 10-річний син Андрос.

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