Бейонсе, Зендея, Джаред Літо: на показі Фаррелла Вільямса у Парижі зібралися всі світові знаменитості (фоторепортаж)

На дебютному показі співака зібралося дуже багато світових селебриті

У вівторок, 20 червня, у столиці Франції Парижі в рамках Тижня моди відбувся показ колекції Louis Vuitton Весна/Літо 2024 року, яка стала дебютною для відомого американського музиканта Фаррелла Вільямса. У лютому 2023 року артист став креативним директором чоловічої лінії Louis Vuitton замість покійного Вірджіла Абло.

Керівною концепцією колекції Вільямса частково є слово Lovers, яке також віддає шану його рідному штату Вірджинія і тому дню, коли він почав працювати над своїми першими роботами. Про це він розповів виданню Vogue.

Чоловіча колекція для Louis Vuitton була усіяна грайливими принтами, особливо барвистою шахівницею та піксельним камуфляжем. Силуети з розмитими лініями підлоги з широким кроєм, шортами до стегна, спідницями із запахом та структурованим вирізом були показані як на чоловічих, так і на жіночих моделях під час показу.

Дебютний показ мод Фаррелла Вільямса як дизайнера Louis Vuitton Фото: Getty Images

Зазначимо, що дебютний показ Фаррелла Вільямса для Louis Vuitton зібрав багато знаменитостей. Можливо навіть більше, ніж Оскара. Підтримати дизайнера прилетіли Бейонсе та Jaz-Z, Ріанна та Asap Rocky, Джаред Лето, Кім Кардаш’ян, Наомі Кемпбелл, Зендея, Малума, Міранда Керр, Анна Вінтур, Келлі Роуленд, Боб Сінклер, Ленні Кравіц.

Джаред Літо Фото: Getty Images

Зендея Фото: Getty Images

Наомі Кемпбелл Фото: Getty Images

Бейонсе та Jaz-Z Фото: Getty Images

Кім Кардашьян Фото: Getty Images

Ленні Кравіц Фото: Getty Images

Малума Фото: Getty Images

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