Бейонсе, Зендея, Джаред Лето: на показе Фаррелла Уильямса в Париже собрались все мировые знаменитости (фоторепортаж)

На дебютном показе певца собралось очень много мировых селебрити

Во вторник, 20 июня, в столице Франции Париже в рамках Недели моды состоялся показ коллекции Louis Vuitton Весна/Лето 2024, которая стала дебютной для известного американского музыканта Фаррелла Уильямса. В феврале 2023 года артист стал креативным директором мужской линии Louis Vuitton вместо покойного Вирджила Абло.

Руководящей концепцией коллекции Уильямса частично является слово "Lovers", которое также отдает дань уважения его родному штату Вирджиния и тому дню, когда он начал работать над своими первыми работами. Об этом он рассказал изданию Vogue.

Мужская коллекция для Louis Vuitton была усеяна игривыми принтами, особенно красочной шахматной доской и пиксельным камуфляжем. Силуэты с размытыми линиями пола с широким кроем, шортами до бедра, юбками с запахом и структурированным вырезом, были показаны как на мужских, так и на женских моделях во время показа.

Дебютный показ мод Фаррелла Уильямса как дизайнера Louis Vuitton Фото: Getty Images

Отметим, что дебютный показ Фаррелла Уильямса для Louis Vuitton собрал очень много знаменитостей. Возможно даже больше, чем церемония Оскара. Поддержать дизайнера прилетели Бейонсе и Jaz-Z, Рианна и Asap Rocky, Джаред Лето, Ким Кардашьян, Наоми Кэмпбелл, Зендея, Малума, Миранда Керр, Анна Винтур, Келли Роуленд, Боб Синклер, Ленни Кравиц.

Джаред Лето Фото: Getty Images

Зендея Фото: Getty Images

Наоми Кэмпбелл Фото: Getty Images

Бейонсе и Jaz-Z Фото: Getty Images

Ким Кардашьян Фото: Getty Images

Ленни Кравиц Фото: Getty Images

Малума Фото: Getty Images

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