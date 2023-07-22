Репер 50 Cent помітно погладшав і постарів: свіжі фото

Знаменитості лише у липні виповнилося 48 років

На жаль, люди не молодшають із роками, навіть знаменитості не можуть зупинити природу речей. Звичайно, є такі зірки, які мають молодий вигляд у зрілі роки, проте не всім вдається бути таким самим, як у 20. До таких належить американський репер, актор та боксерський промоутер 50 Cent (справжнє ім’я Кертіс Джеймс Джексон III).

Лише нещодавно, 6 липня, 50 Cent виповнилося 48 років. Чоловік так само продовжує виступати для своїх шанувальників по всьому світу. Наприклад, у п’ятницю, 21 липня, репер "запалив" на сцені арени Maverik Center, що знаходиться Вест-Веллі-Сіті, штат Юта.

Зазначимо, що артист сповнений сил, хоча помітно постарів і погладшав. При цьому закордонний артист не втрачає своїх фанатів, які готові вічно слухати його хіти, будь то In Da Club чи Candy Shop.

Нагадаємо, що у 12 років 50 Cent продавав кокаїн, але кинув цю справу, щоб присвятити життя музиці. Досягнув успіху в шоубізнесі після 2003 року з альбомами Get Rich або Die Tryin’ і The Massacre, продавши понад 40 мільйонів екземплярів по всьому світу. Цьому сприяла співпраця з Емінемом. Як актор 50 Cent відомий за роллю Хаша в серії фільмів "План втечі" із Сільвестром Сталлоне.

50 Cent у центрі. Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

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