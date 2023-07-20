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Підвіска у вигляді літери Z із танків: знімок чоловіка Ріанни ASAP Rocky викликав обурення в мережі (фото)

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Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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ASAP Rocky Новина оновлена 20 липня 2023, 18:47
ASAP Rocky. Фото Getty Images

Репер поки що не пояснив свою фотографію, де багато хто побачив натяки на підтримку країни-агресора

Американський реп-виконавець, 34-річний Ракім Ательстон Майєрс, відоміший як ASAP Rocky, відзначився незрозумілим знімком підвіски у вигляді літери Z, викладеної танками. На коханого співачки Ріанни, з якою у них є дитина і скоро народиться друга, посипався хейт у мережі.

Фотографія кулона-"зетки" з’явилася на сторінці ASAP Rocky в Instagram у четвер, 20 липня 2023 року. Пояснень щодо знімку репер не розмістив.

Так, виконавець взяв участь у рекламній кампанії навушників Beats Studio, де звучить перший сольний трек ASAP Rocky у 2023 році RIOT (Rowdy Pipe’n). Фрагментами зі зйомок знаменитість поділився у соцмережах, у "каруселі" є і фото з неоднозначною окрасою.

Срібляста підвіска являє собою букву Z, яка складається з трьох танків, дула і гусениці викладені камінням. У коментарях під публікацією зібралося багато незадоволених користувачів.

ASAP Rocky
Знімок зі сторінки ASAP Rocky
ASAP Rocky
Реакція мережі

Ймовірно, після хвилі обурень репер видалив знімок, тому що через годину після публікації фотографії з кулоном-"зеткою" більше в добірці не було (проте скріншот встиг розлетітися у мережі).

Варто додати, що ASAP Rocky ніколи не висловлювався на підтримку рф. У 2022 році він знімав один зі своїх кліпів у Києві.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на підтримці країни-агресора "зашкварився" інший американський популярний репер. Каньє Вест зізнався у коханні путіну та Гітлеру.

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#Скандал #Ріанна #Репер