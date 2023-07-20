Підвіска у вигляді літери Z із танків: знімок чоловіка Ріанни ASAP Rocky викликав обурення в мережі (фото)

Репер поки що не пояснив свою фотографію, де багато хто побачив натяки на підтримку країни-агресора

Американський реп-виконавець, 34-річний Ракім Ательстон Майєрс, відоміший як ASAP Rocky, відзначився незрозумілим знімком підвіски у вигляді літери Z, викладеної танками. На коханого співачки Ріанни, з якою у них є дитина і скоро народиться друга, посипався хейт у мережі.

Фотографія кулона-"зетки" з’явилася на сторінці ASAP Rocky в Instagram у четвер, 20 липня 2023 року. Пояснень щодо знімку репер не розмістив.

Так, виконавець взяв участь у рекламній кампанії навушників Beats Studio, де звучить перший сольний трек ASAP Rocky у 2023 році RIOT (Rowdy Pipe’n). Фрагментами зі зйомок знаменитість поділився у соцмережах, у "каруселі" є і фото з неоднозначною окрасою.

Срібляста підвіска являє собою букву Z, яка складається з трьох танків, дула і гусениці викладені камінням. У коментарях під публікацією зібралося багато незадоволених користувачів.

Знімок зі сторінки ASAP Rocky

Реакція мережі

Ймовірно, після хвилі обурень репер видалив знімок, тому що через годину після публікації фотографії з кулоном-"зеткою" більше в добірці не було (проте скріншот встиг розлетітися у мережі).

Варто додати, що ASAP Rocky ніколи не висловлювався на підтримку рф. У 2022 році він знімав один зі своїх кліпів у Києві.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на підтримці країни-агресора "зашкварився" інший американський популярний репер. Каньє Вест зізнався у коханні путіну та Гітлеру.