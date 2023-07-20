Подвеска в виде буквы Z из танков: снимок мужа Рианны ASAP Rocky вызвал волну негодования в сети (фото)
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Рэпер пока что не объяснился за свою фотографию, где многие увидели намеки на поддержку страны-агрессора
Американский рэп-исполнитель, 34-летний Раким Ательстон Майерс, более известный как ASAP Rocky, отметился непонятным снимком подвески в виде буквы Z, выложенной танками. На возлюбленного певицы Рианны, с которой у них есть ребенок и скоро родится второй, посыпался хейт в сети.
Фотография кулона-"зетки" появилась на странице ASAP Rocky в Instagram в четверг, 20 июля 2023 года. Разъяснений по поводу снимка рэпер не разместил.
Так, исполнитель поучаствовал в рекламной кампании наушников Beats Studio, где звучит первый сольный трек ASAP Rocky в 2023 году RIOT (Rowdy Pipeʼn). Фрагментами со съемок знаменитость поделился в соцсетях, в "карусели" есть и фото с неоднозначным украшением.
Серебристая подвеска представляет собой букву Z, которая складывается из трех танков, дула и гусеницы выложены камнями. В комментариях под публикацией собралось много недовольных пользователей.
Вероятно, после волны возмущений рэпер удалил снимок, так как спустя час после публикации фотографии с кулоном-"зеткой" больше в подборке не было (однако скриншот успел разлететься по сети).
Стоит добавить, что ASAP Rocky никогда не высказывался в поддержку россии. В 2022 году он снимал один из своих клипов в Киеве.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что на поддержке страны-агрессора "зашкварился" другой американский популярный рэпер. Канье Уэст признался в любви путину и Гитлеру.