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Подвеска в виде буквы Z из танков: снимок мужа Рианны ASAP Rocky вызвал волну негодования в сети (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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ASAP Rocky Новость обновлена 20 июля 2023, 18:47
ASAP Rocky. Фото Getty Images

Рэпер пока что не объяснился за свою фотографию, где многие увидели намеки на поддержку страны-агрессора

Американский рэп-исполнитель, 34-летний Раким Ательстон Майерс, более известный как ASAP Rocky, отметился непонятным снимком подвески в виде буквы Z, выложенной танками. На возлюбленного певицы Рианны, с которой у них есть ребенок и скоро родится второй, посыпался хейт в сети.

Фотография кулона-"зетки" появилась на странице ASAP Rocky в Instagram в четверг, 20 июля 2023 года. Разъяснений по поводу снимка рэпер не разместил.

Так, исполнитель поучаствовал в рекламной кампании наушников Beats Studio, где звучит первый сольный трек ASAP Rocky в 2023 году RIOT (Rowdy Pipeʼn). Фрагментами со съемок знаменитость поделился в соцсетях, в "карусели" есть и фото с неоднозначным украшением.

Серебристая подвеска представляет собой букву Z, которая складывается из трех танков, дула и гусеницы выложены камнями. В комментариях под публикацией собралось много недовольных пользователей.

ASAP Rocky
Снимок со страницы ASAP Rocky
ASAP Rocky
Реакция сети

Вероятно, после волны возмущений рэпер удалил снимок, так как спустя час после публикации фотографии с кулоном-"зеткой" больше в подборке не было (однако скриншот успел разлететься по сети).

Стоит добавить, что ASAP Rocky никогда не высказывался в поддержку россии. В 2022 году он снимал один из своих клипов в Киеве.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на поддержке страны-агрессора "зашкварился" другой американский популярный рэпер. Канье Уэст признался в любви путину и Гитлеру.

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#Скандал #Рианна #Рэпер