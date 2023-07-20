Автор "Ночного дозора" порадовался обстрелу Одессы: "Вот так бы недельку"

Известный по книгам из серии "Дозоры" писатель не скрывает антиукраинских взглядов

Российский писатель, уроженец Казахстана Сергей Лукьяненко порадовался ночным обстрелам оккупантов по югу Украины, которые продолжаются третьи сутки. 55-летний автор наиболее известен по книгам из серии "Дозоры".

На своих страницах в социальных сетях Лукьяненко призвал россию к массированным ударам по Украине. В комментариях автора "Ночного дозора" поддержали его соотечественники.

"Вот так бы недельку, как этой ночью…" — говорится в публикации Лукьяненко утром после ночных ударов по Одессе.

Россияне под постом поддержали писателя, написав "А потом прийти и добить выживших" и "И не только по Одессе. По Лембергу неплохо бы, по Тернополю. Да по мостам, да по узлам ж/д".

Лукьяненко об обстреле Одессы

Стоит отметить, что Лукьяненко давно является сторонником "русского мира". Уже будучи популярным и имея базу читателей среди украинцев, не стеснялся высказываться на тему Майдана. В 2014 году назвал Украину "проклятой землей", запретил перевод своих книг на украинский язык, поддержал аннексию Крыма, позднее бывал в оккупированном Донецке. Путинист не скрывает своих антиукраинских взглядов, называя Киев и Украину "частью единой великой россии". Открыто поддержал российское полномасштабное вторжение в 2022 году, призывает к массированным ударам и разрушению инфраструктуры. В Украине Сергей Лукьяненко в санкционном списке.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Сергей Лукьяненко "отличился" на скандальном эфире с российским пропагандистом Антоном Красовским. В беседе с фантастом директор вещания телеканала RT заявил, что украинских детей необходимо топить в реках и сжигать в домах.