"Сплошной позор, а не ночной дозор": российский фантаст Лукьяненко попал в новый скандал из-за Крыма и США

Российский писатель уже не первый год известен своими антиукраинскими и пропутинскими настроениями

Российский писатель-фантаст, автор цикла книг "Ночной дозор" Сергей Лукьяненко оскандалился из-за своих агрессивных высказываний в сторону США. Если раньше он чаще всего негативно высказывался в сторону Украины, то на этот раз предложил сбить американский самолет разведки.

На это обратили внимание пользователи различных соцсетей.

Свое "предложение" Лукьяненко высказал на просторах Facebook — под постом неизвестного юзера. Последний опубликовал карту полета американского самолета разведки вблизи оккупированного Крыма. Это глубоко возмутило писателя-фантаста.

"Я бы @бнул. Локально. Превентивно. Показательно. Но от души и так, чтобы это уберегло от куда больших жертв. Но…" — заметил Сергей Лукьяненко.

Интересно, что при таких "предложениях" мужчина почему-то продолжает считать себя "западником" и "гуманистом".

Лукьяненко считает нападение на США приемлимым вариантом

Пользователи соцсетей бурно отреагировали на такую эмоциональность Лукьяненко, подчеркнув, что некоторые люди совершенно не думают, что может последовать за таким показательным сбиванием самолета. Многие также напомнили, что фантаст уже много лет выражает поддержку путинскому режиму.

Добавим, что Сергей Лукьяненко, уже будучи популярным и имея значительную базу почитателей среди украинцев, не стеснялся высказываться на тему Майдана и войны на Донбассе. В 2014 году он и вовсе назвал Украину "проклятой землей", а также запретил перевод своих книг на украинский язык. Участников Революции Достоинства он не единожды называл "майданутыми" и другими оскорбительными словами.

В 2019 году Лукьяненко предложил Киеву "отпустить Донбасс", устроив референдум. К слову, российский писатель был после начала оккупации в Донецке, выступал на книжных форумах. Он повторяет кремлевскую пропаганду насчет "братоубийственной войны" и т.п.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о мэре Полтаве Александре Мамае, который отличился высказываниями о "братской России", чем вызвал бурный восторг одного из главных российских пропагандистов Владимира Соловьева. Позже чиновника даже внесли в список "Миротворца".