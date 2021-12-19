"Суцільна ганьба, а не нічна варта": російський фантаст Лук’яненко потрапив у новий скандал через Крим і США

Російський письменник уже не перший рік відомий своїми антиукраїнськими та пропутинськими настроями

Російський письменник-фантаст, автор циклу книг "Нічна варта" Сергій Лук’яненко оскандалився через свої агресивні висловлювання у бік США. Якщо раніше він найчастіше негативно висловлювався у бік України, то цього разу запропонував збити американський літак розвідки.

На це звернули увагу користувачі різних соціальних мереж.

Свою "пропозицію" Лук’яненко висловив на просторах Facebook під постом невідомого користувача. Останній опублікував карту польоту американського літака розвідки поблизу окупованого Криму. Це глибоко обурило письменника-фантаста.

"Я б @бнув. Локально. Превентивно. Показово. Але від душі і так, щоб це вберегло від куди більших жертв. Але..." — зауважив Сергій Лук’яненко.

Цікаво, що за наявності таких "пропозицій" чоловік чомусь продовжує вважати себе "західником" та "гуманістом".

Лук’яненко вважає напад на США адекватним варіантом

Користувачі соцмереж бурхливо відреагували на таку емоційність Лук’яненка, наголосивши, що деякі люди зовсім не думають, що може піти за подібним показовим збиванням літака. Багато хто також нагадав, що фантаст уже довгий час висловлює підтримку путінському режиму.

Додамо, що Сергій Лук’яненко, вже будучи популярним та маючи значну базу шанувальників серед українців, не соромився висловлюватись на тему Майдану та війни на Донбасі. У 2014 році він взагалі назвав Україну "проклятою землею", а також заборонив переклад своїх книг українською мовою. Учасників Революції Гідності він неодноразово називав "майданутими" та іншими образливими словами.

У 2019 році Лук’яненко запропонував Києву "відпустити Донбас", влаштувавши референдум. До речі, російський письменник був після початку окупації у Донецьку, виступав на книжкових форумах. Він повторює кремлівську пропаганду щодо "братовбивчої війни" тощо.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про мера Полтави Олександра Мамая, який відзначився висловлюваннями про "братську Росію", чим викликав захоплення одного з головних російських пропагандистів Володимира Соловйова. Пізніше чиновника навіть внесли до списку "Миротворця".