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Російська пропаганда згадала про Мамая: полтавський мер став героєм Соловйова (відео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Олександр Мамай втретє очолює Полтаву
Олександр Мамай втретє очолює Полтаву

Ролик за участю полтавського міського голови показали на РосТВ.

Володимир Соловйов, відомий російський пропагандист, згадав в ефірі свого шоу українського мера – градоначальника Полтави. Олександр Мамай напередодні висловився про війну США та Росії на території України, чим і заслужив таку згадку.

Соловйова також зацікавив уривок, де Мамай говорить про війну "брат проти брата" та зазначає, що це прикро. Пропагандист супроводив ролик виразом "довбанув, так довбанув" і заявив, що "на Полтавщині прозрівають".

Як випливає із подальшої частини відео для Соловйова тема Полтавської області близька і з особистих мотивів. Ведучий ділиться історією, як працював на місцевому підприємстві з виробництва алмазів за радянських часів.

Нагадаємо, мер Полтави, який втретє сидить у цьому кріслі, вже раніше був помічений пресою за сумнівними висловлюваннями. Він був членом Партії регіонів і боровся з декомунізацією в місті.

Також "Телеграф" повідомляв, що через свої останні висловлювання Мамая "відзначили" на сайті "Миротворець". Там він названий "посібником окупантів" та звинувачений у поширенні кремлівської пропаганди.

Теги:
#Полтава #Олександр Мамай #Володимир Соловйов
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