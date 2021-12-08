Укр

Русская пропаганда вспомнила про Мамая: полтавский мэр стал героем Соловьева (видео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
15
Александр Мамай в третий раз возглавляет Полтаву
Александр Мамай в третий раз возглавляет Полтаву

Ролик с участием полтавского городского головы показали на РосТВ.

Владимир Соловьев, известный российский пропагандист, вспомнил в эфире своего шоу украинского мэра — градоначальника Полтавы. Александр Мамай накануне высказался про войну США и России на территории Украины, чем и заслужил такое упоминание.

Соловьева также заинтересовал отрывок, где Мамай говорит про войну "брат против брата" и отмечает, что это обидно. Пропагандист сопроводил ролик выражением "долбанул, так долбанул" и заявил, что "на Полтавщине прозревают".

Как следует из дальнейшей части видео для Соловьева тема Полтавской области близка и по личным мотивам. Ведущий делится историей, как работал на местном предприятии по производству алмазов в советское время.

Напомним, мэр Полтавы, который в третий раз сидит в этом кресле, уже ранее был замечен прессой за сомнительными высказываниями. Он состоял в Партии регионов и боролся с декоммунизацией в городе.

Также "Телеграф" сообщал, что из-за своих последних высказываний Мамая "отметили" на сайте "Миротворец". Там он назван "пособником оккупантов" и обвинен в распространении кремлевской пропаганды.

Теги:
#Полтава #Александр Мамай #Владимир Соловьев
Президенты общались тет-а-тет
Политика
Белый дом пошел на уступки? Чем закончилась онлайн-встреча Байдена и Путина
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Президенты общались тет-а-тет
Белый дом пошел на уступки? Чем закончилась онлайн-встреча Байдена и Путина
Дата публикации
Категория
Переговоры Путин-Байден длились более двух часов
Сенсации не случилось: у Зеленского оценили итоги переговоров Байдена и Путина
Дата публикации
Категория
В авариях с бусами часто гибнут более десяти людей
Авария под Черниговом – далеко не первая: самые резонансные ДТП с маршрутками за последнее время
Дата публикации
Категория
В Зайцевом огонь велся по домам мирных жителей
Перед переговорами Байдена и Путина боевики усилили обстрелы на Донбассе (фото и видео)
Дата публикации
Категория
Всего президент подписал три указа
Зеленский ввел новые санкции: пострадают самолеты Медведчука и "выборные комиссии" Крыма