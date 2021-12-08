Русская пропаганда вспомнила про Мамая: полтавский мэр стал героем Соловьева (видео)

Ролик с участием полтавского городского головы показали на РосТВ.

Владимир Соловьев, известный российский пропагандист, вспомнил в эфире своего шоу украинского мэра — градоначальника Полтавы. Александр Мамай накануне высказался про войну США и России на территории Украины, чем и заслужил такое упоминание.

Соловьева также заинтересовал отрывок, где Мамай говорит про войну "брат против брата" и отмечает, что это обидно. Пропагандист сопроводил ролик выражением "долбанул, так долбанул" и заявил, что "на Полтавщине прозревают".

Как следует из дальнейшей части видео для Соловьева тема Полтавской области близка и по личным мотивам. Ведущий делится историей, как работал на местном предприятии по производству алмазов в советское время.

Напомним, мэр Полтавы, который в третий раз сидит в этом кресле, уже ранее был замечен прессой за сомнительными высказываниями. Он состоял в Партии регионов и боролся с декоммунизацией в городе.

Также "Телеграф" сообщал, что из-за своих последних высказываний Мамая "отметили" на сайте "Миротворец". Там он назван "пособником оккупантов" и обвинен в распространении кремлевской пропаганды.