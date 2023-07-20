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Автор "Нічної варти" порадувався обстрілу Одеси: "От так би тиждень"

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
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Автор
Письменник-путініст Сергій Лук’яненко Новина оновлена 20 липня 2023, 18:07
Письменник-путініст Сергій Лук’яненко

Відомий за книгами із серії "Дозори" письменник не приховує антиукраїнських поглядів

Російський письменник, уродженець Казахстану Сергій Лук’яненко порадувався нічним обстрілам окупантів на півдні України, які тривають третю добу. 55-річний автор найбільш відомий за книгами із серії "Дозори".

На своїх сторінках у соціальних мережах Лук’яненко закликав росію до масованих ударів по Україні. У коментарях автора "Нічної варти" підтримали його співвітчизники.

"Вот так бы недельку, как этой ночью (От так би тиждень, як цієї ночі. — укр.)" — йдеться у публікації Лук’яненка вранці після нічних ударів по Одесі.

Росіяни під постом підтримали письменника, написавши "А потім прийти і добити тих, хто вижив" і "І не тільки по Одесі. По Лембергу непогано б, Тернополю. І по мостах, і по залізничних вузлах".

Сергій Лук’яненко
Лук’яненко про обстріл Одеси

Варто зазначити, що Лук’яненко давно є прихильником "російського миру". Вже маючи популярність і базу читачів серед українців, не соромився висловлюватися на тему Майдану. В 2014 роц назвав Україну "клятою землею", заборонив переклад своїх книг українською мовою, підтримав анексію Криму, пізніше бував в окупованому Донецьку. Путініст не приховує своїх антиукраїнських поглядів, називаючи Київ та Україну "частиною єдиної великої росії". Відкрито підтримав російське повномасштабне вторгнення у 2022 році, закликає до масованих ударів та руйнування інфраструктури. В Україні Сергій Лук’яненко у списку санкцій.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Сергій Лук’яненко "відзначився" на скандальному ефірі з російським пропагандистом Антоном Красовським. У розмові з фантастом директор мовлення телеканалу RT заявив, що українських дітей необхідно топити у річках та спалювати у будинках.

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#Письменник #Сергій Лук'яненко