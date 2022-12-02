Канье Уэст признался в любви путину и Гитлеру (видео)

Эпатажность рэпера уже переходит границы адекватности

Огромное количество мировых звезд публично поддержали Украину в борьбе против оккупанта, как например Мадонна, сравнившая путина с Гитлером. Но есть и те, кто не скрывает симпатии к россии. За путина, оказалось, и известный американский рэпер Канье Уэст.

В четверг, 1 декабря, в ток-шоу Алекса Джонса (поклонник всяческих теорий заговоров) бывший муж Ким Кардашьян заявил, что любит Гитлера и нацистов, пишет Rolling Stone. Поддержал он и рф вместе с ее президентом, когда речь в студии зашла о путине, развязавшем полномасштабную войну на территории Украины.

Так, рэпер "видит хорошее в Гитлере". Уэст говорил о том, что тот изобрел автострады и микрофон.

"Вы не можете сказать вслух, что этот человек никогда не делал ничего хорошего, с меня этого достаточно. С меня достаточно классификаций. Каждый человек приносит некую пользу, тем более Гитлер", — считает артист.

Более того, он прямо сказал: "Мне нравится Гитлер". Уэст, по его словам, любит и еврейский народ, и нацистов.

В студии присутствовал еще один гость — политический комментатор Ник Фуэнтес, известный своими антисемитскими взглядами. Он сказал, что поддерживает россию и путин. На что Уэст отметил: "Я тоже".

Стоит отметить, что Уэст страдает биполярным расстройством личности. Тем не менее, его давнюю симпатию к Гитлеру и восхищение построением нацисткой пропаганды подтвердили журналистам люди из окружения рэпера.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на концерте российского рэпера Моргенштерна в США произошел неожиданный поворот. Толпа начала скандировать популярную нецензурную кричалку о путине, рэпер отреагировал на это своеобразно.