Канье Уэст признался в любви путину и Гитлеру (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 688
Эпатажность рэпера уже переходит границы адекватности
Огромное количество мировых звезд публично поддержали Украину в борьбе против оккупанта, как например Мадонна, сравнившая путина с Гитлером. Но есть и те, кто не скрывает симпатии к россии. За путина, оказалось, и известный американский рэпер Канье Уэст.
В четверг, 1 декабря, в ток-шоу Алекса Джонса (поклонник всяческих теорий заговоров) бывший муж Ким Кардашьян заявил, что любит Гитлера и нацистов, пишет Rolling Stone. Поддержал он и рф вместе с ее президентом, когда речь в студии зашла о путине, развязавшем полномасштабную войну на территории Украины.
Так, рэпер "видит хорошее в Гитлере". Уэст говорил о том, что тот изобрел автострады и микрофон.
"Вы не можете сказать вслух, что этот человек никогда не делал ничего хорошего, с меня этого достаточно. С меня достаточно классификаций. Каждый человек приносит некую пользу, тем более Гитлер", — считает артист.
Более того, он прямо сказал: "Мне нравится Гитлер". Уэст, по его словам, любит и еврейский народ, и нацистов.
В студии присутствовал еще один гость — политический комментатор Ник Фуэнтес, известный своими антисемитскими взглядами. Он сказал, что поддерживает россию и путин. На что Уэст отметил: "Я тоже".
Стоит отметить, что Уэст страдает биполярным расстройством личности. Тем не менее, его давнюю симпатию к Гитлеру и восхищение построением нацисткой пропаганды подтвердили журналистам люди из окружения рэпера.
Ранее "Телеграф" сообщал, что на концерте российского рэпера Моргенштерна в США произошел неожиданный поворот. Толпа начала скандировать популярную нецензурную кричалку о путине, рэпер отреагировал на это своеобразно.