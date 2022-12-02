Каньє Вест зізнався у любові до путіна та Гітлера (відео)

Епатажність репера вже переходить межі адекватності

Величезна кількість світових зірок публічно підтримали Україну в боротьбі проти окупанта, як Мадонна, яка порівняла путіна з Гітлером. Але є й ті, хто не приховує симпатії до росії. За путіна, виявилося, і відомий американський репер Каньє Вест.

У четвер, 1 грудня, у токшоу Алекса Джонса (шанувальник усіляких теорій змов) колишній чоловік Кім Кардаш’ян заявив, що любить Гітлера та нацистів, пише Rolling Stone. Підтримав він і рф разом з її президентом, коли мова в студії зайшла про путіна, який розв’язав повномасштабну війну на території України.

Так, репер "бачить гарне у Гітлері". Вест говорив про те, що той винайшов автостради та мікрофон.

"Ви не можете сказати вголос, що ця людина ніколи не робила нічого хорошого, з мене цього достатньо. З мене достатньо класифікацій. Кожна людина приносить користь, тим більше Гітлер", — вважає артист.

Більше того, він прямо сказав: "Мені подобається Гітлер". Вест, за його словами, любить і єврейський народ, і нацистів.

У студії був ще один гість — політичний коментатор Нік Фуентес, відомий своїми антисемітськими поглядами. Він сказав, що підтримує росію та путіна. На що Вест зазначив: "Я теж".

Варто зазначити, що Вест страждає на біполярні розлади особистості. Проте його давню симпатію до Гітлера і захоплення побудовою нацистської пропаганди підтвердили журналістам люди з оточення репера.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на концерті російського репера Моргенштерна у США відбувся несподіваний поворот. Натовп почав скандувати популярну нецензурну кричалку про путіна, репер відреагував на це своєрідно.