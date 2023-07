Рэпер 50 Cent заметно поправился и постарел: свежие фото

Знаменитости только в июле исполнилось 48 лет

К сожалению, люди не молодеют с годами, даже знаменитости не могут остановить природу вещей. Конечно, есть такие звезды, умеющие выглядит молодо в зрелые года, однако не всем удается быть таким же, как в 20 лет. К таким относится американский рэпер, актер и боксерский промоутер 50 Cent (настоящее имя Кертис Джеймс Джексон III).

Только недавно, 6 июля, 50 Cent исполнилось 48 лет. Мужчина все так же продолжает выступать для своих поклонников по всему миру. К примеру, в пятницу, 21 июля, рэпер "зажег" на сцене арены Maverik Center, которая находится Вест-Вэлли-Сити, штат Юта.

Отметим, что артист полон сил, хотя заметно постарел и поправился. При этом зарубежный артист не теряет своих фанатов, которые готовы вечно слушать его хиты, будь это In Da Club или Candy Shop.

Напомним, что в 12 лет 50 Cent продавал кокаин, но бросил это дело, чтобы посвятить жизнь музыке. Добился успеха в шоу-бизнесе после 2003 года с альбомами Get Rich or Die Tryin’ и The Massacre, продав более 40 миллионов экземпляров по всему миру. Этому поспособствовало сотрудничество с Эминемом. В качестве актера 50 Cent известен по роли Хаша в серии фильмов "План побега" с Сильвестром Сталлоне.

50 Cent в центре. Фото: Getty Images

