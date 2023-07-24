У діловому, але яскравому жовтому: 72-річна перша леді США "засвітилася" в Парижі (фото)

Джилл Байден показала, як справляти хороше враження за лічені секунди

Перша леді США Джилл Байден, яка показала свою підтримку Україні на коронації Чарльза ІІІ, стежить за модою та не втрачає шансу похвалитися черговим стильним образом на різноманітних заходах.

У понеділок, 24 липня, дружина президента Джо Байдена прилетіла приватним літаком з офіційним візитом до Парижа, Франція, де вона у вівторок візьме участь і виступить з промовою на церемонії, присвяченій поверненню Сполучених Штатів до ЮНЕСКО. Це покладе край напруженості, що призвела до виходу США з організації під час президентства Дональда Трампа, пише cnn.

Виходячи з літака, Джилл Байден одразу викликала фурор. На ній був яскравий жовтий костюм, і діловий образ був доповнений срібною підвіскою у формі серця та сережками, схожими на зірочки. Туфлі перша леді вибрала із гострим носом нюдового відтінку.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Раніше повідомлялося, що 22 липня старшому синові герцогів Уельських, принца Вільяма та Кейт Міддлтон, виповнилося десять років. З цієї нагоди в мережі був опублікований офіційний портрет принца Джорджа, що подорослішав. Нагадаємо, що він, згідно з престолонаслідуванням, має стати майбутнім королем Великої Британії після свого дідуся Чарльза III і свого батька Вільяма.