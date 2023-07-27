У сукні-сорочці з квітковим принтом: 76-річна королева Камілла показала своє літнє вбрання (фото)
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Дружина короля Британії Чарльза III підібрала сумку за 5200 доларів
Королівський тур англійськими містами триває. Тільки нещодавно король Великої Британії Чарльз III разом із дружиною Каміллою відвідували фермерське містечко у Бреконі. Тепер подружжя з офіційним візитом побувало на ювілейній виставці квітів у маєтку Сандрінгам.
Для заходу королева-консорт Камілла вбралась у квітчасту, плісировану сукню-сорочку із зеленим малюнком у вигляді листя плюща дизайнера Фіони Клер.
Вона об’єднала вбрання із парою своїх улюблених шкіряних туфель тілесного кольору на підборах від Sole Bliss, а також парою величезних перлинних сережок та синім браслетом Van Cleef and Arpels Alhambra.
Камілла додала до свого образу намисто, одягнувши кулон з блакитним топазом від Кікі МакДонаф і часто носибельне намисто у формі диска з ініціалами її онуків. Вона також була із сумкою Bottega Veneta тілесного кольору за 5200 доларів (понад 192 тисячі грн), пише pagesix.
Нагадаємо, що 22 липня старшому синові герцогів Уельських, принца Вільяма та Кейт Міддлтон, виповнилося десять років. З цієї нагоди в мережі був опублікований офіційний портрет принца Джорджа, що подорослішав. Нагадаємо, що він, згідно з престолонаслідуванням, має стати майбутнім королем Великої Британії після свого дідуся Чарльза III і свого батька Вільяма.
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