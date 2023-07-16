"Черепашки-ніндзя", другий "Гладіатор" та третій "Дедпул" під питанням. На яких ще фільмах позначиться страйк акторів і чого вони вимагають

Гонорарам американських кінозірок загрожує штучний інтелект

У Голлівуді почався страйк акторів, до якого приєдналися понад 1 тис професіоналів, включаючи Меріл Стріп ("Залізна леді"), Педро Паскаля ("Останні з нас"), Дженніфер Лоуренс ("Не дивіться нагору") та Рамі Малека ("Оппенгеймер" ). Усі вони підписали відкритий лист до керівництва Гільдії акторів, у якому вимагають не продовжувати контракти з Асоціацією кінопродюсерів, доки не будуть виконані їхні умови.

Чого вимагають актори:

Переглянути мінімальну ставку та скоротити перерви між знімальними днями.

Врегульовувати умови кастингів.

Переглянути контракти з урахуванням впровадження ШІ у знімальний процес та гарантувати компенсації тим акторам, чия робота використовуватиметься для навчання ШІ.

Останній пункт є особливо важливим, тому що на даний момент актори ніяк не захищені від несанкціонованого копіювання образу за допомогою ШІ. Грубо кажучи, акторові можуть зараз заплатити за один знімальний день, зробити з нього цифрову "копію" і потім використати її скільки завгодно.

"Застарілі умови контрактів у поєднанні з новими особливостями медіабізнесу – такими як замовлення на меншу кількість епізодів у сезоні серіалу та більш тривалі перерви між сезонами – ускладнюють для наших членів можливість досягти та підтримувати спосіб життя середнього класу, працюючи актором", – йдеться на сайті профспілки.

Справа також у тому, що актори перестали отримувати великі роялті від кожного показу шоу на телеканалах. А саме на ці гроші вони звикли жити у перервах між зйомками.

Страйк став першим з 1980 року, коли профспілка увійшла в конфлікт із великими кіностудіями через надприбутки від продажів відеокасет, з яких актори не отримували ані цента.

"Актори і сценаристи не страйкували одночасно з 1960 року, коли Мерілін Монро ще знімалася в кіно, а Рональд Рейган був головою союзу акторів… Сценаристи побоюються, що студії використовуватимуть ШІ для створення сценаріїв. Актори побоюються, що ця технологія може бути використана для створення їх цифрових копій без оплати та дозволу", — пише The New York Times.

Страйк паралізував кіновиробництво на великих студіях та стрімінгових гігантах як мінімум до кінця літа, а за найпесимістичнішими прогнозами – до кінця року.

Нагадаємо, що страйк сценаристів, який триває вже два місяці, поставил на паузу зйомки багатьох серіалів, у тому числі другий сезон "Останнього з нас", приквел "Ігри престолів" та фінал "Дуже дивних справ".

"Телеграф" дізнався, які ще проекти можуть постраждати через те, що до сценаристів приєдналися актори.

"Гладіатор-2". Прем’єра продовження знаменитого фільму Рідлі Скота анонсована на 22 листопада 2024 року, в даний момент фільм, в якому знімається один з активістів страйку Педро Паскаль, якраз перебуває на стадії зйомок. Точніше, вже ні.

"Бітлджус-2". Сіквел легендарного фільму Тіма Бертона з Майклом Кітоном та Вайноною Райдер у головних ролях (у продовженні комедійного хорору 1988 року до них приєднується зірка "Уенсдей" Дженні Ортега), також запланований на осінь 2024 року).

"Дедпул 3" , чиї зйомки стартували в Лондоні два тижні тому, наразі призупинені. У головних ролях продовження хуліганської чорної комедії про "неправильного" супергероя – Райан Рейнолдс та Х’ю Джекман.

Серед інших блокбастерів, які наразі перебувають на знімальному етапі – "Чудо-жінка-3", "Мисливці за привидами-4", а також третя та четверта частини "Аватара".

також через відмову зірок брати участь у промо-заходах нових фільмів постраждають стрічки, які мають вийти найближчим часом. Це "Особняк з привидами" (прем’єра 28 липня), новий фільм "Черепашки-ніндзя" (2 серпня) та третя серія пригод приватного детектива Еркюля Пуаро "Примари у Венеції" Кеннета Брани (очікується у прокаті з 15 вересня).

Нагадаємо, в український прокат вийшла п’ята та заключна частина франшизи про пригоди археолога Індіани Джонса.