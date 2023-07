60 років зірці "Клана Сопрано". Хілларі Клінтон та інші ролі Іді Фалько

Іди Фалько під силу зіграти і дружину гангстера, і першу леді

5 липня — ювілей американської зірки телебачення та театру (якому вона приділяє не меншу увагу, ніж роботі над серіалами) Іді Фалько. І хоча ми її знаємо, в першу чергу, за найзірковішою роллю у знаменитому серіалі "Клан Сопрано", де вона зіграла дружину героя Джеймса Гандольфіні, на її рахунку є не менш помітні та яскраві роботи – втім, як і притаманні всім творчим людям провали та невдачі.

До 60-річчя актриси "Телеграф" пропонує згадати найцікавіші.

Генеральша Ардмор ("Аватар: Шлях води")

Коли стало відомо про участь Іді Фалько у другому "Аватарі"... ...в мережі з’явилося безліч кумедних фотожаб

Одна з останніх помітних робіт у кіно Іді Фалько – демонічна генеральша Ардмор у другому "Аватарі", за сумісництвом однієї з найгучніших і найочікуваніших прем’єр минулого року (загалом її переносили вісім разів).

В принципі, ніяких особливих відкриттів глядачам нова роль актриси не принесла – усі ми й так давно знали, що Іді Фалько добре вдається втілювати на екрані усіляких гадів. Чого тільки варта Кармела Сопрано, яка могла дати своєму чоловікові-гангстеру фору і в підступності, і в умінні жорстко маніпулювати іншими людьми. Тож її участь у фільмі Джеймса Кемерона запам’яталася насамперед анекдотом, який розповіли журналісти видання Collider.

Справа в тому, що актриса, яка знялася у своїх не таких вже й численних сценах ще у 2018 році, гадала, що фільм давно вийшов на екрани – звичайна справа, коли знімається блокбастер із такою кількістю комп’ютерної графіки, яка займає роки роботи на постпродакшні. Мало того, Іді Фалько вирішила, що раз вона нічого не чула всі ці роки про нового "Аватара", отже, фільм провалився у прокаті.

А ще актриса, у житті така ж дотепна, як і її героїні, зізналася, що їй дуже "хотілося бути синьою", але довелося грати людину.

Медсестра Джекі ("Сестра Джекі")

Другий головний проект у кар’єрі Іді Фалько – роль медсестри Джекі Пейтон, яка працює у відділенні швидкої допомоги однієї з нью-йркських лікарень, принесла актрисі цілий букет професійних номінацій та премій і цілком заслужено.

Це історія сучасної святої, яка може знайти добре слово навіть для буйного пацієнта, але при цьому зраджує мазунчику-чоловікові ( Домінік Фумуса, "Хрещений батько Гарлема") з фармацевтом заради таблеток популярного в Америці опіоїду і навіть готова милосердя заради відправити на той світ колишню колегу, яка страждає від раку. Загалом ідеальний персонаж сучасного серіалу, найкращі з яких побудовані навколо амбівалентних героїв.

Сам серіал, незважаючи на відому схематичність процедурального жанру, ідеально збалансований на межі "мила" та чорної комедії і радує першокласними діалогами ("Це так мило, що ти намагаєшся відвернути мене від моїх проблем розмовами про свої злочини"). А по суті, є найкращою рекламою системи охорони здоров’я Америки і, як усяке кіно, зроблене в Нью-Йорку (а там, здається, всі фільми знімаються тільки з любов’ю), є гімном рідному місту та національному характеру. Як співав колись Біллі Джоел, New York Is The State Of Mind.

З головних сюрпризів першого сезону – епізодична роль старого, що вмирає, у виконанні 93-річного Ілая Уоллека ("Хороший, поганий, злий"), одна з останніх робіт великого голлівудського ветерана.

Хілларі Клінтон ("Імпічмент: Американська історія злочинів")

Завдяки серіалу "Корона" жінки-політики стали відносно свіжим серіальним трендом. До того, як Хілларі Клінтон зіграла сама себе в однойменному документальному серіалі, її мали втілити в цілій назці нереалізованих проектів Джуліанна Мур ("Бути Джоном Малковичем"), Аманда Сейфред ("Мамма Міа"), Різ Уізерспун ("Велика маленька брехня") і навіть Скарлетт Йоханссон ("Кролик Джоджо"). Але найкраще – після самої Хілларі, зрозуміло, вийшло у Іді Фалько у третьому сезоні антології "Американська історія злочинів", який отримав цілком очікувану назву "Імпічмент".

Мало того, що вони зовні схожі (чого не скажеш про Білла, якого зіграв майже невпізнаний під тоннами гриму Клайв Оуен, "Дитина людська"), актриса багато попрацювала над незграбною манерою першої леді триматися і жестикулювати. На жаль, новий сезон антології, що насуплено переказує історію одного любовного побачення в "Оральному" кабінеті та його сумні наслідки для світової демократії, виявився не настільки блискучим, як перетворення Іді Фалько.

Ну що вдієш, на третіх сезонах підгальмовували і куди цікавіші проекти.

Поліцейська Мардж Хендерсон ("Фарго")

У біографії Іді Фалько є епізод, яким вона навряд чи пишається, але він напевно потішить усіх шанувальників антології "Фарго" та оригінального фільму Ітана та Джоела Коенів.

Відразу ж за гарячими слідами стрічки, яка виявилася однією з найуспішніших у кар’єрі чудо-братів ("Фарго" майже десятиразово окупився і приніс два "Оскари"), у 1997 році був запущений телесеріал за сценарієм Брюса Пелтроу ("Дуєти") та Роберта Палма ("Закон та порядок"). Пілотну серію поставила Кеті Бейтс — актриса, відома, крім іншого, ролями в таких екранізаціях Стівена Кінга, як "Мізері" та "Долорес Клейборн".

Серіал починається там, де закінчується фільм: вагітна поліцейська Мардж Хендерсон продовжує розслідування. У її ролі якраз і знялася Іді Філько, причому саме її участь телекритики називають серед причин, через які серіал було закрито – майбутня зірка "Клана Сопрано" на той момент встигла засвітитися лише в парочці епізодичних ролей. Видання Screen Rant характеризує пілот як "настільки поганий, що він навіть не був випущений на екрани", тому що "міг би зруйнувати спадщину фільму".

Горезвісний епізод показали єдиний раз по ТБ у 2003 році у спеціальному шоу, присвяченому збитим пілотам "Блискучі, але скасовані". Не можна сказати, щоб він був справді такий жахливий, Іді Фалько теж грає, як уміє, але до Еллісон Толман у серіалі Ноа Хоулі їй далеко.

Раніше "Телеграф" писав про нові серіали липня – неонуар від режисера "11 друзів Оушена" Стівена Содерберга, екранізації культової гри та хорору про людожерів.