Нуар від режисера "11 друзів Оушена", екранізація гри та хорор про людожерів. Нові серіали липня (відео)

Фанати "Скреготу металу" нарешті дочекалися серіальну екранізацію улюбленої гри

Літо – традиційний сезон великих блокбастерів, а на малих екранах не менш традиційно панує затишшя. Але "Телеграф" таки знайшов для своїх читачів кілька цікавих прем’єр, серед яких головна — новий міні-серіал від оскароносного режисера Стівена Содерберга ("Трафік").

Детальніше про серіальні новинки липня читайте у нашому традиційному огляді.

"Жах Долорес Роуч" ("The Horror of Dolores Roach")

"Жахлива міська легенда про кохання, зраду, траву, джентрифікацію, канібалізм і виживання найсильніших" — ось так описує цей серіал сайт Gimlet.

Автор сценарію та режисер усіх епізодів – за винятком двох, які поставив творець легендарної "Відьми з Блер" Едуардо Санчес, Аарон Марк надихався людоїдським мюзиклом "Суїні Тодд, демон-перукар з Фліт-стріт", відомим нашому глядачеві в постановці Тіма Бартона із Джоні Деппом у головній ролі. Спершу Марк створив подкаст, що став популярним, а тепер замахнувся на цілий серіал із двох сезонів (поки що).

Отже, Долорес Роуч ( Жюстина Мачадо, "Клієнт завжди мертвий"), що відсиділа 16 років, повертається в рідний район Нью-Йорка і намагається знайти себе в новому житті. Щоправда, робить це дуже своєрідно: відкриває масажний салон, а клієнтів пускає на пиріжки.

Прем’єра цього гастрономічного хорору відбудеться 7 липня на Amazon Prime Video. Також відомо, що в одній із головних ролей знявся Боббі Каннавале ("Білявка", "Підпільна імперія").

"Замкнене коло" ("Full Circle")

Режисер епопеї про друзів і подруг Оушена Стівен Содерберг, який багато знімає для телебачення, представляє свій новий серіал з інтригуючим слоганом "Все взаємопов’язане".

Жанр шоу заявлений як неонуар, а команда творців серіалу, включаючи виконавчого продюсера Кейсі Сільвера та сценариста Еда Соломона, два роки тому вже випустила дуже непоганий неонуар "Без зайвих рухів", який вирізнявся чудовими акторськими роботами та головоломним сюжетом з несподіваними твістами.

Сюжет, здавалося б, простий. У Нью-Йорку наших днів у головної героїні серіалу у виконанні Зазі Бітц ("Джокер") викрадають сина, і цей злочин розкриває безліч таємних і порочних взаємозв’язків у вищому суспільстві міста. Але знаючи пристрасть Содерберга до історій з багатоплановими нелінійними сюжетними лініями та крутими поворотами сюжету, віримо: буде цікаво.

"Напружені телефонні дзвінки, кримінальні процеси, співробітники правоохоронних органів, які одержимі відплатою, автомобільні погоні, бурхливі романи, підступні лиходії, гроші, небезпека та смерть", — у таких багатообіцяючих словах описує майбутню прем’єру портал Russh.

У головних ролях знялися такі голлівудські зірки, як Клер Дейнс ("Батьківщина"), Тімоті Оліфант ( "Дейзі Джонс і The Six") та Денніс Куейд ("Далеко від раю"). Перші два епізоди вийдуть на каналі HBO Max 13 липня, і так щотижня, а завершиться показ 27 липня.

"Скрегіт металу" ("Twisted Metal")

Слідом за "Останніми з нас" виходить ще одна серіальна екранізація популярної гри — "Скрегіт металу". Одну з перших ігор для Sony PlayStation розробники придумали на знаменитій каліфорнійській автомагістралі 405: коли майорили в пробці, вони жартома обговорювали, як би рознести до біса усі ці машини — так з’явився сюжет про гонки на виживання напередодні Різдва, які збирають 12 наібільш божевільних водіїв з усього світу.

Про екранізацію говорили ще два роки тому, коли сценаристи "Дедпула" та "Зомбіленду" Ретт Різ та Пол Вернік адаптували гру в історію про альтернативне постапокаліптичне майбутнє. Якийсь безробітний молочник (Ентоні Макі, "Видозмінений вуглець"), який страждає на амнезію, на замовлення якоїсь таємної організації повинен доставити через спустошені землі якусь посилку, що дозволить йому серйозно поправити своє фінансове становище. Але дорогою йому доведеться зустріти масу небезпечних психопатів на чолі з клоуном-вбивцею Солодкоїжкою, який нишпорить у пошуках жертв на старій вантажівці з морозивом.

Загалом, фанатам оригінальної гри, треш-кіно вісімдесятих та серіалу "Кривава гонка" має сподобатися. Не забудьте подивитися прем’єрний епізод 27 липня на Peacock.

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