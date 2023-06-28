Нуар от режиссера "11 друзей Оушена", экранизация игры и хоррор про людоедов. Новые сериалы июля (видео)

Фанаты "Скрежета металла" наконец-то дождались сериальную экранизацию любимой игры.

Лето – традиционный сезон больших блокбастеров, а вот на малых экранах не менее традиционно царит затишье. Но "Телеграф" все-таки нашел для своих читателей несколько любопытных премьер, среди которых главная – новый мини-сериал от оскароносного режиссера Стивена Содерберга ("Трафик").

Подробнее о сериальных новинках июля читайте в нашем традиционном обзоре.

"Ужас Долорес Роуч" ("The Horror of Dolores Roach")

"Жуткая городская легенда о любви, предательстве, травке, джентрификации, каннибализме и выживании сильнейших" — вот так описывает этот сериал сайт Gimlet.

Автор сценария и режиссер всех эпизодов – за исключением двух, которые поставил создатель легендарной "Ведьмы из Блэр" Эдуардо Санчес, Аарон Марк вдохновлялся людоедским мюзиклом "Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит", известным нашему зрителю в постановке Тима Бартона с Джонни Деппом в главной роли. Сперва Марк создал подкаст, ставший популярным, а теперь замахнулся на целый сериал из двух сезонов (пока еще).

Итак, отсидевшая 16лет Долорес Роуч (Жюстина Мачадо, "Клиент всегда мертв") возвращается в родной район Нью-Йорка и пытается найти себя в новой жизни. Правда, делает это весьма своеобразно: открывает массажный салон, а клиентов пускает на пирожки.

Премьера этого гастрономического хоррора состоится 7 июля на Amazon Prime Video. Также известно, что в одной из главных ролей снялся Бобби Каннавале ("Блондинка", "Подпольная империя").

"Замкнутый круг" ("Full Circle")

Много снимающий для телевидения режиссер эпопеи про друзей и подруг Оушена Стивен Содерберг представляет свой новый сериал с интригующие слоганом "Все взаимосвязано".

Жанр шоу заявлен как неонуар, а команда создателей сериала, включая исполнительного продюсера Кейси Сильвера и сценариста Эда Соломона, два года назад уже выпустила очень неплохой неонуар "Без лишних движений", отличавшийся прекрасными актерскими работами и головоломным сюжетом с неожиданными твистами.

Сюжет, на первый взгляд, прост. В Нью-Йорке наших дней у главной героини сериала в исполнении Зази Битц ("Джокер") похищают сына, и это преступление вскрывает множество тайных и весьма порочных взаимосвязей в высшем обществе города. Но зная пристрастие Содерберга к историям с многоплановыми нелинейными сюжетными линиями и лихими поворотами сюжета, верим: будет интересно.

"Напряженные телефонные звонки, уголовные процессы, одержимые возмездием сотрудники правоохранительных органов, автомобильные погони, бурные романы, коварные злодеи, деньги, опасность и смерть", — в таких словах цветистых словах описывает будущую премьеру портал Russh.

В главных ролях снялись такие голливудские звезды, как Клэр Дэйнс ("Родина"), Тимоти Олифант ("Дейзи Джонс и The Six") и Деннис Куэйд ("Вдали от рая"). Первые два эпизода выйдут на канале HBO Max 13 июля, и так каждую неделю, а завершится показ 27 июля.

"Скрежет металла" ("Twisted Metal")

Вслед за "Последними из нас" выходит еще одна сериальная экранизация популярной игры – "Скрежет металла". Одну из первых игр для Sony PlayStation разработчики придумали на знаменитой калифорнийской автомагистрали 405: маясь в пробке, они в шутку обсуждали, как бы разнести все эти машины к чертовой матери – так появился сюжет о гонках на выживание в канун Рождества, которые собирают 12 самых безбашенных водителей со всего мира.

Об экранизации поговаривали еще два года назад, когда сценаристы "Дедпула" и "Зомбиленда" Ретт Риз и Пол Верник адаптировали игру в историю об альтернативном постапокалиптическом будущем. Некий безработный молочник (Энтони Маки, "Видоизмененный углерод"), страдающий амнезией, по заказу некой тайной организации должен доставить через опустошенные земли некую посылку, что позволит ему серьезно поправить свое финансовое положение. Но по дороге ему придется встретить массу опасных психопатов во главе с клоуном-убийцей Сладкоежкой, который рыскает в поисках жертв на старом грузовике с мороженым.

В общем, фанатам оригинальной игры, трэш-кино восьмидесятых и сериала "Кровавая гонка" должно понравиться. Не забудьте посмотреть премьерный эпизод 27 июля на Peacock.

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