Новий сезон "Чорного дзеркала": посміхайтеся, ви у серіалі

Продовження "Чорного дзеркала" показало, що незважаючи на чотирирічну відпустку, творці, як і раніше, перебувають у творчій кризі

На стрімінговому гіганті Netflix з’явилися всі п’ять нових епізодів нового, ось уже шостого сезону антології "Чорне дзеркало", яка по праву вважається однією з вершин серіального мистецтва. На нові серії фанати серіалу та просто зацікавлені глядачі чекали довгих чотири роки, тож прем’єра стала маленькою мережевою сенсацією. "Телеграф" одним із перших подивився прем’єрні епізоди та вирішив розібратися, що у новому сезоні добре, а що погано.

У шостому сезоні автор "Чорного дзеркала" Чарлі Брукнер нарешті прийшов до осмислення феномена серіалів. У контексті головної теми антології, яка за дев’ять років від дня прем’єри сама стала феноменом масової культури – як нові технології здатні змінити звичне для нас життя, Брукнер запитав себе: а як здатні змінити наше життя серіали? Звичайно ж, на гірше, як намагається нас переконати перший епізод нового сезону, "Джоан жахлива". У світі "Чорного дзеркала", як правило, нові технології не несуть людям нічого доброго

Отже, одного разу типова офісна працівниця (Енні Мерфі, "Шіттс Крик") виявляється героїнею серіалу, в якому головну роль відіграє популярна у дев’яностих-нульових актриса мексиканського походження Сельма Хайєк ("Одного разу в Мексиці", "Бандитки"). Вся ця ситуація тішить жінку саме до того моменту, коли не самі найприємні подробиці її особистого та професійного життя стають надбанням глядачів, що в результаті ламає і кар’єру, і особисте життя не тільки самій героїні, а й завдає шкоди зірці серіалу. Об’єднавшись у фіналі, разом вони знищують суперкомп’ютер, який робить шоу.

У цій історії можна знайти чимало кумедного. Наприклад, у "Джоан жахливій" обігрується камео Хайєк у дусі історій Чарлі Кауфмана ("Бути Джоном Малковичем") або комедійного серіалу "Ван Дамм", коли за сюжетом розмиваються межі між особистістю кіноактора та його екранними втіленнями. Але при цьому серіал "Джоан жахлива" по-справжньому жахливий навіть за мірками Netflix. Що виглядає досить симпатичною самопародією: герої нетфліксівського серіалу дивляться "Джоан жахливу" каналом Streamberry, в якому легко вгадується Netflix.

Інше питання, що на відміну від тривожних сюжетів минулих сезонів, "Джоан жахлива" здається досить легковажною, беззубою та, скажімо прямо, вторинною історією. Зокрема, в порівнянні з серією "Під укіс", уїдливою дистопією про суспільство, побудоване за принципом соціальної мережі, де користувачі-громадяни з невеликою кількістю лайків приречені бути людьми другого сорту.

Безумовно, сатира не вдалася — пізно зубоскалити над тим, що інтернет все безцеремонніше вторгається в наше приватне життя, тут саме час за голову хапатися. (Тим більше вже давно зрозуміло, що ніякого прайвасі в мережі немає і бути не може.) І потім, коли Дональд Трамп коментував на офіційній сторінці Білого дому введення санкцій проти Ірану фотожабами з "Ігри престолів", це виглядало куди більш шаленим, ніж фантазія Брукера у тому, як глядач стає героєм власного серіалу.

На жаль, відгуки критиків на інші епізоди нового сезону антології також не відрізняються особливим оптимізмом.

Не в останню чергу, тому, що творці "Чорного дзеркала" вперше почали відступати від магістральної теми загрози комп’ютерних технологій, а на перший план вийшли історії людей, які шукають популярності та слави. При цьому, як пише видання Time, герої "використовують технології не більш просунуті, ніж відеокасети та телеоб’єктиви". А епізод "Демон 79" взагалі виламується за жанрові рамки антології, будучи першим в історії "Чорного дзеркала" містичним хорором.

У новому сезоні зіграла зірка серіалу "На всі тяжкі" Аарон Пол

На думку авторів статті, найкращим епізодом стала третя за рахунком серія, що отримала назву "За морем" – історія двох космонавтів, які одночасно можуть перебувати і на орбіті, і вдома, в колі рідних, яка нічим не поступається класичним "хітам" антології. (Як, наприклад, "15 мільйонів нагород", "Сан Джуніперо" або "ПІд укіс", який вже згадувався.)

"За морем" робить те, що вдається небагатьом іншим видатним епізодам "Чорного дзеркала": він використовує певний технологічний прогрес як каталізатор драми, заснованої на складності людських емоцій і відносин", — пише оглядач Time. В епізоді знялися такі зірки, як Аарон Пол ("Пуститися берега"), Джош Хартнетт ("Гнів людський") та дівчина Бонда з татуюванням дракона Руні Мара.

Втім, як відомо, краще один раз побачити, що сто разів прочитати, навіть у "Телеграфі". Тим більше, що для передплатників Netflix весь сезон вже доступний в українському перекладі.

Раніше ми писали про п’ять кращих серіалів виробництва Німеччини: рімейку "Підводного човна", шпигунського трилера про Холодну війну та інших.