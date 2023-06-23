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Вийшов перший трейлер дебютного фільму одного із братів Коенів. Що про нього відомо (відео)

Автор
Олексій Росовецький Олексій Росовецький
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Автор
Педро Паскаль (ліворуч) вперше знімається у легендарного Ітана Коена Новина оновлена 23 червня 2023, 19:01
Педро Паскаль (ліворуч) вперше знімається у легендарного Ітана Коена. Фото collider.com

Ітан Коен порадує нас новою кримінальною чорною комедією у фірмовому "коеновському" стилі

У мережі з’явився перший трейлер фільму "Красуні в бігах" (Drive-Away Dolls) — першого сольного проекту продюсера, сценариста та кінорежисера Ітана Коена. Вперше Ітан працює без свого брата Джоела, з яким за сорок років співпраці вони зняли 17 повнометражних фільмів.

Остання їхня спільна робота, "Балада Бастера Скраггса", вийшла на платформі Netflix у 2018 році, після чого брати Коени заявили про те, що далі працюватимуть на майбутніми фільмами окремо. За цей час встигла вийти стрічка "Макбет" (2022) Джоела Коена, дуже гарна і безвихідна за атмосферою інтерпретація класичної п’єси Шекспіра.

Схоже на те, що після розмежування ці неперевершені майстри трагікомедій розділили жанрові переваги: судячи з синопсису та першого трейлера, "Красуні в бігах" — кримінальна комедія, в якій легко впізнаються знайомі мотиви та прийоми коеновських фільмів.

Це історія двох вільних духом подруг — Джеймі ( Маргарет Куеллі, "Одного разу в Голлівуді") та Мар’ян ( Джеральдін Вішванатан, серіал "Бездоганний"), які під час поїздки через Америку потрапляють у кримінальну авантюру в компанії злочинців-невдах.

У фільмі також знімалися зірка серіалів "Останні з нас", "Гра престолів" і "Наркос" Педро Паскаль, а також давній соратник братів Коенів Метт Деймон, що в 2017 поставив як режисер за їхнім сценарієм чорну комедію "Субурбікон".

Світова прем’єра фільму відбудеться 22 вересня.

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Теги:
#Кіно #Метт Деймон #Трейлер #Брати Коени #Педро Паскаль