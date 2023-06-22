"Секретне вторгнення" штучного інтелекту. Чому серіал спричинив скандал (відео)

Творці серіалу запевняють: жоден художник не втратив робочого місця

21 червня на каналі Disney+ стартувала прем’єра серіалу "Секретне вторгнення" із Семюелем Л. Джексоном у головній ролі Ніка Ф’юрі. У новинці від Marvel Studios розповідається про спробу супергероя, який очолює організацію "Щ. І. Т." та його соратників запобігти вторгненню на Землю скруллів – прибульців, які можуть змінювати свою зовнішність.

Але замість звичного захоплення прем’єра викликала скандал у мережі. Виною тому стала заставка з титрами – найважливіша складова шоу, в якій виробники серіалів вже багато років намагаються перевершити один одного, створюючи неймовірно барвисті маленькі фільми всередині кожного епізоду. Marvel Studios стали першими, хто використав для створення заставки ШІ.

Це підтвердив режисер та виконавчий продюсер Marvel Studios Алі Селім. За його словами, при створенні титрів "Секретного вторгнення" компанія вдалася до послуг Method Studios, яка працює з ШІ. Селім заявив, що такого роду титри нібито відображають суть історії про Ніка Ф’юрі, "змінюючи зображення на льоту, як скрули".

Але всупереч очікуванням, Marvel Studios натрапили на гігабайти мережевого хейту. Глядачі не лише розкритикували заставку, на їхню думку, "ганебну" у плані якості графіки, але ще й розкритикували Marvel за неетичність по відношенню до професійних художників, які можуть втратити роботу в майбутньому. Відомий художник-ілюстратор Девід Блетт (працював, зокрема, над концепт-артом для серіалу "Останні з нас") назвав таке використання ШІ "експлуататорським та сумнівним з моральної точки зору".

Пізніше представники Method Studios уточнили, що насправді нейросітка була лише допоміжним інструментом, а над початковими титрами працював цілий колектив професіоналів.

Окрім Семюела Л. Джексона, головні ролі в серіалі виконали зірка "Ігри престолів" Емілія Кларк, одна з провідних британських актрис Олівія Колман ("Нічний адміністратор", "Фаворитка") та австралієць Бен Мендельсон, відомий ролями у фільмах "Пограбування казіно" "Місце під соснами".

Новий сезон "Секретного вторгнення" складається з шести епізодів, які виходять щосереди, останній можна буде побачити 26 липня.

Раніше "Телеграф" одним із перших переглянув прем’єрні епізоди серіалу "Чорне дзеркало" і вирішив розібратися, що в новому сезоні добре, а що погано.