"Секретное вторжение" искусственного интеллекта. Почему сериал стал причиной скандала (видео)

Создатели сериала уверяют: ни один художник не потерял рабочее место

21 июня на канале Disney+ стартовала премьера сериала "Секретное вторжение" с Сэмюэлем Л. Джексоном в главной роли Ника Фьюри. В новинке от Marvel Studios рассказывается о попытке супергероя, возглавляющего организацию "Щ. И. Т." и его соратников предотвратить вторжение на Землю скруллов – пришельцев, которые могут менять свою внешность.

Но вместо привычного восторга премьера вызвала скандал в сети. Виной тому стала заставка с титрами – важнейшая составляющая шоу, в которой производители сериалов вот уже много лет стараются перещеголять друг друга, создавая невероятно красочные маленькие фильмы внутри каждого эпизода. Marvel Studios стали первыми, кто использовал для создания заставки ИИ.

Это подтвердил режиссер и исполнительный продюсер Marvel Studios Али Селим. По его словам, при создании титров "Секретного вторжения" компания прибегла к услугам Method Studios, которая работает с ИИ. Селим заявил, что такого рода титры якобы отражают суть истории о Нике Фьюри, "меняя изображение на лету, как скруллы".

Но вопреки ожиданиям, Marvel Studios нарвались на гигабайты сетевого хейта. Зрители не только раскритиковали заставку, по их мнению, "позорную" в плане качества графики, но еще и раскритиковали Marvel за неэтичность по отношению к профессиональным художникам, которые в будущем могут потерять работу. Известный художник-иллюстратор Дэвид Блэтт (работал, в частности, над концепт-артом для сериала "Последние из нас") назвал такое использование ИИ "эксплуататорским и сомнительным с моральной точки зрения".

Позже представители Method Studios уточнили, что на самом деле нейрость выступала лишь вспомогательным инструментом, а над начальными титрами трудился целый коллектив профессионалов.

Кроме Сэмюэла Л. Джексона, главные роли в сериале исполнили звезда "Игры престолов" Эмилия Кларк, одна из ведущих британских актрис Оливия Колман ("Ночной администратор", "Фаворитка") и австралиец Бен Мендельсон, известный ролями в фильмах "Ограбление казино" и "Место под соснами".

Новые сезон "Секретного вторжения" состоит из шести эпизодов, которые выходят каждую среду, последний можно будет увидеть 26 июля.

Ранее "Телеграф" одним из первых посмотрел премьерные эпизоды сериала "Черное зеркало" и решил разобраться, что в новом сезоне хорошо, а что плохо.