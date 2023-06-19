10 лет назад умер Джеймс Гандольфини. Пять лучших ролей звезды "Клана Сопрано"

Гандольфини прославился ролями гангстеров, но комедийные роли ему удавались не хуже

10 лет назад не стало замечательного американского актера Джеймса Гандольфини. Звезда "Клана Сопрано" прожил всего 52 года и успел реализовать на сцене и в кино далеко не весь свой потенциал. Хотя успел тоже немало.

Пускай зрители знают Гандольфини в первую очередь по сериалу о буднях крестного отца мафии Нью-Джерси, он также снялся в ряде заметных и популярных фильмов – в первую очередь, в криминальной драме Тони Скотта "Настоящая любовь" по сценарию молодого Квентина Тарантино, комедии Барри Зонненфельда "Достать коротышку" и неонуаре Итана и Джоэла Коэнов "Человек, которого не было".

В память об актере "Телеграф" предлагает вспомнить другие роли Гандольфини – может быть, менее известные, но не менее яркие.

"Чужая среди нас" (1992)

Карьеру в кино Гандольфини начал с ролей гангстеров

Гандольфини повезло дебютировать в кино сразу в фильме живого классика Сидни Люмета, режиссера легендарных "12 рассерженных мужчин" и еще примерно десятка хороших фильмов. Ему вообще везло на режиссеров: Гандольфини снимался у Клинта Иствуда, братьев Коэнов, Эндрю Доминика. А первой его заметной ролью стал, понятное дело, итальянский гангстер – с такой фактурой, как у актера, было бы странно поручать ему роли университетских профессоров. 32-летний Гандольфини, уже начавший лысеть, но еще не набравший лишний вес для работы в "Клане Сопрано", идеален в небольшой роли Тони Балдессари. Харизматичный, вульгарный, всегда готовый слямзить по мелочи жулик, который старается казаться больше и авторитетнее, чем есть – типаж, хорошо изученный молодым Гандольфини на улицах Нью-Джерси.

"Энджи" (1994)

На съемочной площадке с режиссеркой Мартой Кулидж и актрисой Джиной Дэвис

Первая серьезная работа в одной из главных ролей – сантехник Винни, обаятельный разгильдяй в дорогом сером костюме, курьезный и немного трогательный персонаж комедийной мелодрамы Марты Кулидж "Энджи". История матери-одиночки в Нью-Йорке 1990-х (ее роль убедительно сыграла Джина Дэвис в расцвете популярности) не была шедевром и не стала прокатным хитом. Зато благодаря этому фильму на пленке сохранился образ Гандольфини, каким мы его не видели и не увидим ни в одном другом фильме – красивого, обаятельного и молодого, как Элвис. Которого точно также впереди ждет всемирная слава, богатство и ранняя смерть от излишеств. Любопытно, что в "Энджи" снялись также две другие будущие звезды "Клана Сопрано" – Аида Туртурро и Майкл Рисполи.

"Любовь и сигареты" (2005)

Даже брутальные сварщики средних лет, обремененные многодетными семьями и прочими проблемами среднего возраста, иногда влюбляются – со всеми вытекающими последствиями. Пишут дурацкие любовные стихи, предаются душевному томлению и совершают глупости, свойственные подросткам. А когда вся эта любовь и прочие неприятности приключаются с такими фактурными персонажами, как герой Гандольфини, а за камерой стоят братья Коэны и один из их любимых актеров — Джон Туртурро, то из банальной мелодрамы получается по-настоящему смешное и по-хорошему трогательное кино. Ну, а музыкальные номера ("Любовь и сигареты", вообще-то, мюзикл) добавляют необходимую толику абсурда, без которой даже очень хороший фильм лишен жизненной достоверности.

"В петле" (2009)

Британский мастер политической сатиры Армандо Иануччи известен в наших широтах как постановщик фильма "Смерть Сталина". На родине он прославился сериалом "В гуще событий", который на протяжении четырех сезонов высмеивал хаос и абсурд, царящий в правительстве Великобритании. Сериал стал популярен не только благодаря язвительному юмору и хорошему пониманию реалий политической кухни, но еще за счет псевдодокументальной манеры съемки. Отчего "В гуще событий" напоминает реалити-шоу, которое транслируется напрямую из сумасшедшего дома. Спин-офф, получивший название "В петле", ощутимо украсил собой Гандольфини, убедительно и сочно изобразивший карикатуру на генерала Пентагона. Остается только посетовать, что комические таланты актера так и не были по-настоящему реализованы в кино.

"Ограбление казино" (2012)

В гангстерском триллере Эндрю Доминика, который сегодня стал уже классикой, Гандольфини продолжает создавать галерею ярких образов итальянских мафиози. В "Ограблении казино" он сыграл яркую и запоминающуюся даже на фоне криминального паноптикума этого талантливого фильма роль фрустрированного киллера мафии, переживающего кризис среднего возраста. Неуклюжий, придавленный жизнью, в которой его не ждет ничего хорошего – начиная семейными неурядицами и заканчивая долгой отсидкой в самой ближайшей перспективе, на людях Микки Фэллон продолжает вести себя как "крутой парень", третируя официантов и гостиничный персонал. Но в действительности смертельно боится выйти из своего номера, накачиваясь спиртным, и не в состоянии выполнить "контракт". Однозначно, одна из самых филигранно разыгранных его ролей.

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