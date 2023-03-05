Помер тот – помрет и этот. Почему сегодня так важно пересмотреть фильм "Смерть Сталина"

Спустя 70 лет после смерти Сталина у власти в россии все те же идиоты, пьяницы и убийцы

70 лет назад умер Иосиф Сталин, один из самых кровавых диктаторов ХХ века. И хотя сейчас никому не придет в голову называть "эффективным менеджером" Пол Пота или восхищаться экономическим гением Гитлера, в сегодняшней россии самым удивительным образом вернулся культ личности Сталина. Тем актуальнее такие произведения, как графический роман Фабьена Нури "Смерть Сталина" и его экранизация мастером политической сатиры Армандо Иануччи. Почему, читайте в материале "Телеграфа".

Смешной и страшный урок истории

Сюжет этой истории и ее финал всем нам известны из учебников. После смерти Сталина разворачивается отчаянная борьба за власть между ближайшим окружением вождя: Хрущевым, Берией, Молотовым и другими. Самым сильным поначалу кажется всемогущий глава НКВД Лаврентий Берия, собравший компромат на всех конкурентов. Но его переигрывает Хрущев, который повел собственную игру за спиной Берии, объединив прочих членов Политбюро и заручившись поддержкой маршала Жукова.

И хотя сценарист графического романа Фабьен Нури позволил себе вольное обращение с отдельными историческими фактами, а художник Тьери Робен придал историческим персонажам карикатурные черты, эта абсурдистская реконструкция борьбы за власть вокруг гроба Сталина передает главное: преступную природу любой тирании, не только советской.

Даже во Франции, где никого не удивить комиксами на политические или исторические темы, книга пользовалась большим успехом и собрала кучу специальных призов – в том числе за лучший исторический графический роман (фестиваль BD Boum, Франция, 2012) и премию Les Dossiers de la bande dessinée 2010 года за лучший сценарий.

Обложка графического романа

По словам сценариста Фабьена Нури, он задумал комикс о смерти "красного монарха", когда унаследовал библиотеку своего деда, большого ценителя истории: среди прочих книг там был десяток исследований о Сталине.

"Я сказал себе, когда умер этот парень, должны были быть большие беспорядки и смертельная борьба за власть. Так что я начал работать над этой историей, но поначалу в стиле Джона Ле Карре: агенты КГБ, пистолеты с глушителями, заговоры", – вспоминал Нури.

Но затем он поймал себя на том, что чем сильнее погружается в этот страшный материал, тем смешнее ему казался "политический кризис на высшем уровне, в который вовлечена кучка сумасшедших, алкоголиков и массовых убийц".

Сценарист Фабьен Нури... ...и его детище.

"Работа над этой книгой преподала мне важный урок, – рассказывал Фабьен Нури. – Что диктаторов, несмотря на все зло, которое они причинили, не только боятся и ненавидят. Они на самом деле любимы своим народом. Это очень грустная и извращенная любовь, но ее нельзя отрицать. Сталина любили и любят до сих пор, насколько я слышал".

В свою очередь, художник Тьери Робен давно мечтал создать рисованную биографию Сталина и даже начал работу, но отступил перед тяжестью замысла. Как он признался в предисловии к изданию графического романа, для этого потребовалось бы нарисовать как минимум тысячу страниц. Так что их встреча с Нури была предопределена.

Запрещенный фильм

Экранизация графического романа вышла на экраны в 2017 году и сразу же вы вызвала истерику в россии – в рф, беларуси и Китае этот фильм запрещен до сих пор. Что не удивительно. Режиссер Армандо Иануччи, посвятивший жизнь политической сатире на ТВ (его самая известная работа, сериал "Вице-президент", выдержал семь сезонов), превратил графический роман в очень смешной и неполиткорректный фарс.

В роли Хрущева – известный ролями гангстеров Стив Бушеми (по центру)

В фильме свободно сочетается страшное, смешное и абсурдное, причем часто в пределах одной сцены. Следуя букве (и картинке) графического романа, Иануччи показывает кремлевскую верхушку бандой идиотов, интриганов, пьяниц и убийц, ни на минуту не давая зрителям забыть о том, что в руках этих нелюдей сосредоточена власть над миллионами граждан.

И хотя создатели фильма временами скатываются в карикатуру, два центральных персонажа, смертельно схлестнувшиеся за власть – Хрущев в исполнении маститого Стива Бушеми ("Бешеные псы", "Подпольная империя") и Берия, которого изобразил знаменитый театральный актер Саймон Рассел Бил, в финале превращаются из шутов в почти трагические фигуры, что придает фильму дополнительную глубину. Хотя не следует забывать, что реальный Никита Хрущев был гораздо более мерзким персонажем, чем обаятельный упырь в исполнении Бушеми.

Опыт просмотра этого фильма дает мощный терапевтический эффект, который стоит всех переименованных в рамках декоммунизации улиц Киева.

К слову, о Киеве – фильм частично снимался в столице Украины, а в одной из главный ролей можно увидеть бывшую украинку и экс-девушку Бонда Ольгу Куриленко. Так, киевская мэрия в кадре изображает зловещее здание НКВД на московской лубянке, сцены ночных арестов снимали в одном из дворов на улице Гончара, а в массовку набрали столичных актеров. Что сделало фильм еще более достоверным: острохарактерные маски главных персонажей выглядят особенно гротескными по сравнению с простыми лицами массовки, со знакомыми славянскими чертами.

Как показали события последнего года, со временем этот фильм становится все более актуальным: на вершине пирамиды российской власти все те же идиоты, пьяницы и убийцы, плетущие интриги и ввергающие окружающий мир в кровавый хаос. При этом они сами не замечают, что превратились в отвратительные карикатуры на людей, как будто сошедших со страниц графического романа Фабьена Нури и Тьери Робена. Но ничего, как гласит известный мэм, помер тот – помрет и этот.

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