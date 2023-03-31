Клинт Иствуд уходит из кино: что известно о новой и последней ленте 92-летнего режиссера

"Присяжный номер 2" станет сороковой по счету режиссерской работой Иствуда

Клинт Иствуд, которому 31 мая исполнится 93 года, объявил о том, что следующая режиссерская работа станет последней в карьере легендарного актера и режиссера. Об этом пишет портал Discussingfilm.

Судебный триллер "Присяжный номер 2" будет сороковым по счету фильмом, который Иствуд поставит как режиссер. По сюжету, один из присяжных во время судебных разбирательств понимает, что это он стал причиной смерти жертвы, а не подозреваемый. И теперь перед ним встает дилемма: либо признаться, либо попытаться манипулировать другими присяжными и выйти сухим из воды.

Как сообщается, съемки начнутся во второй половине этого года, а главную роль исполнит "молодая голливудская звезда", но кто именно – пока неизвестно.

Первую роль в кино Клинт Иствуд получил в 1955 году, и уже через четыре года прославился благодаря главной роли в сериале "Сыромятная плеть". В 1964 году снимается в первом вестерне "долларовой трилогии" Серджио Леоне, благодаря которой становится международной звездой.

Знаменитую песню для "Сыромятной плети" написал уроженец Кременчуга Дмитрий Тёмкин

С 1971 года работает как режиссер (психологический триллер "Сыграй мне перед смертью"). Свой первый режиссерский "Оскар" Иствуд получил за ревизионистский вестерн "Непрощенный" (1993), ставший современной классикой. В 2021 году вышел вестерн "Мужские слезы", в котором Иствуд не только выступил как постановщик, но и сыграл главную роль.

Напомним, что свой новый фильм "Мегалополис" снял другой легендарный режиссер Голливуда Фрэнсис Форд Коппола.