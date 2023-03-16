Гильермо Дель Торо снимет для Netflix новую версию "Франкенштейна"

Ожидается, что роль доктора Франкенштейна достанется звезде "Дюны" Оскару Айзеку

Мексиканский режиссер Гильермо Дель Торо, получивший "Оскар-2023" за лучший анимационный фильм, продолжит сотрудничество со стриминговым гигантом Netflix. Об этом сообщило издание Deadline.

Новым проектом станет очередная экранизация классического готического романа "Франкенштейн" Мэри Шелли (1818), который стал в ХХ веке одним из любимых сюжетов хоррор-мейкеров. В данный момент проект находится на стадии написания сценария.

Главные роли в новом фильме Дель Торо исполнят Оскар Айзек ("Дюна"), Эндрю Гарфилд ("Под Сильвер-лейк") и Миа Гот ("Суспирия"). Как распределены роли, пока не известно, но предположительно доктора сыграет Айзек, а Гот – его возлюбленную. Остается гадать, кто достанется Гарфилду: монстр или роль помощника Франкенштейна по имени Игорь.

Как режиссер не раз признавался в интервью разных лет, историю чудовища Виктора Франкенштейна он мечтал экранизировать всю жизнь.

Также стало известно, что Дель Торо подписал контракт с тем же Netflix на еще один анимационный проект.

На данный момент снято порядка 80 фильмов и сериалов о Франкенштейне, включая комедию с легендарным дуэтом комиков Эбботом и Костелло, пародию Мэла Брукса и фильм для детей Тима Бартона "Франкенвинни".

Классический образ Бориса Карлоффа (1931)

Последняя на данный момент экранизация романа вышла в 2015 году с Джеймсом Макэвоем ("Грязь") в роли Виктора Франкенштейна. Классическим исполнителем роли монстра стал британец Борис Карлофф, а в экранизации 1990 года Чудовище Франкенштейна сыграл сам Роберт де Ниро.

Напомним, что Гильермо Дель Торо снял для Netflix, кроме "Пиннокио", сериальную антологию ужасов "Кабинет редкостей Гильермо Дель Торо".