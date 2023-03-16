Гільєрмо Дель Торо зніме для Netflix нову версію "Франкенштейна"

Очікується, що роль доктора Франкенштейна дістанеться зірці "Дюни" Оскару Айзеку

Мексиканський режисер Гільєрмо Дель Торо, який отримав "Оскар-2023" за найкращий анімаційний фільм, продовжить співпрацю зі стрімінговим гігантом Netflix. Про це повідомляє видання Deadline.

Новим проектом стане чергова екранізація класичного готичного роману "Франкенштейн" Мері Шеллі (1818), який став у ХХ столітті одним із улюблених сюжетів хорор-мейкерів. На даний момент проект знаходиться на стадії написання сценарію.

Головні ролі у новому фільмі Дель Торо виконають Оскар Айзек ("Дюна"), Ендрю Гарфілд ("Під Сільвер-лейк") та Міа Гот ("Суспірія"). Як розподілені ролі, поки що не відомо, але ймовірно лікаря зіграє Айзек, а Гот – його кохану. Залишається гадати, хто дістанеться Гарфілду: монстр чи роль помічника Франкенштейна на ім’я Ігор.

Як режисер неодноразово зізнавався в інтерв’ю різних років, історію Чудовиська Віктора Франкенштейна він мріяв екранізувати все життя.

Також стало відомо, що Дель Торо підписав контракт із тим самим Netflix на ще один анімаційний проект.

На даний момент знято близько 80 фільмів та серіалів про Франкенштейна, включаючи комедію з легендарним дуетом коміків Ебботом та Костелло, пародію Мела Брукса та фільм для дітей Тіма Бартона "Франкенвінні".

Класичний образ Бориса Карлоффа (1931)

Остання на сьогодні екранізація роману вийшла в 2015 році з Джеймсом Макевоєм ("Бруд") у ролі Віктора Франкенштейна. Класичним виконавцем ролі монстра став британець Борис Карлофф, а в екранізації 1990 року Потвору Франкенштейна зіграв сам Роберт де Ніро.

Нагадаємо, що Гільєрмо Дель Торо зняв для Netflix, окрім "Піннокіо", серіальну антологію жахів "Кабінет рідкостей Гільєрмо Дель Торо".