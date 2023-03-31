Фрэнсис Форд Коппола снял свой новый фильм "Мегалополис". Что о нем известно

Коппола не снимал 10 лет и теперь поставил на новую работу все

Легендарный режиссер Френсис Форд Коппола (трилогия "Крестный отец", "Апокалипсис сегодня") закончил съемки своего 28-го фильма – эпической антиутопии "Мегалополис". Сообщение об этом появилось в официальном твиттере проекта.

Последний кадр со съемок будущего фильма

Это будет первый фильм Копполы за 10 лет. Действие "Мегалополиса" разворачивается в Нью-Йорке будущего, пережившего глобальную катастрофу. Главный герой, гениальный архитектор в исполнении Адама Драйвера ("Белый шум", "Брачная история") мечтает возвести на руинах города новую столицу мира, но вступает в противоречие с мэром, у которого свои планы на реконструкцию.

В фильме также снимались Форест Уитакер ("Крёстный отец Гарлема"), Лоренс Фишберн ("Матрица") и ветеран Голливуда Джон Войт ("Рэй Донован", "Схватка"). Предположительно, фильм выйдет в 2024 году.

Коппола, которому сейчас 83 года, написал сценарий еще в восьмидесятых, вдохновляясь историей Древнего Рима. Проект должен был запуститься в 2011 году, но после трагедии 11 сентября съемки пришлось перенести на неопределенный срок. В итоге Коппола профинансировал фильм из собственных денег – он вложил 120 млн долларов доходов со своих виноградников.

Ранее он уже снимал за собственные средства "Апокалипсис сегодня", который трижды окупился, несмотря на гигантский по меркам своего времени бюджет 30 млн долларов.

Напомним, что Роберт Дауни-младший объявил о запуске римейка классической ленты Альфреда Хичкока "Головокружение".