Роберт Дауни-младший сыграет в римейке шедевра Альфреда Хичкока (видео)

Сценарий будущего фильма напишет создатель "Острых козырьков"

На Paramount Pictures работают над римейком одного из наиболее прославленных фильмов Альфреда Хичкока, триллера "Головокружение" 1958 года. Продюсером выступил актер Роберт Дауни-младший ("Шерлок Холмс" Гая Риччи), предположительно, он также исполнит главную роль, пишет Variety.

Сценарий будущего фильма напишет Стивен Найт, прославившийся сериалами "Острые козырьки" и "Табу" с Томом Харди. Сейчас драматург работает над новым фильмом вселенной "Звездные войны" после того, как Саймон Линделофф (сериал "Лост") получил отставку.

Оригинальный фильм Альфреда Хичкока не пользовался успехом ни у зрителей, ни у критиков. Эту история отставного полицейского, страдающего боязнью высоты, из-за чего он оказывается втянутым в сложную "многоходовку" с убийством, в 1958 году нашли скучноватой, надуманной и нарочито театральной. Хотя технические эффекты, создающие иллюзию головокружения главного героя, в свое время были высоко оценены.

Оказалось, что фильм просто опередил свое время. "Головокружение" признали безоговорочным шедевром при запуске в повторный прокат в 1985 году, когда более искушенный зритель смог оценить параноидальную атмосферу ленты, психологические игры Хичкока со зрителем, изощренный киноязык и философскую подоплеку истории, построенной на одержимости и подмене. С того времени фильм оказал колоссальное влияние на массовую культуру.

"Если вы собираетесь сделать ремейк фильма, почему бы вам не сделать ремейк одного из самых известных фильмов из когда-либо снятых?" – иронизируют журналисты Variety.

Эксцентричный режиссер любил удивлять и в кино, и в жизни

Их иронию легко понять. Пока что лучший римейк фильма Хичкока снял сам Хичкок, переснявший в 1955 году собственный фильм 1934 года "Человек, который слишком много знал". Римейки "Психо" (1997) Гаса Ван Сента и "Ребекки" (2020) Бена Уитли оказались полным провалом – и кассовым, и творческим. Но очевидно, Paramount надеется на успех: в январе 2022 года студия запустила в работу еще один ремейк хичкоковского фильма "Поймать вора" 1956 года. В новой версии одну из главных ролей исполнит Галь Гадот ("Чудо-женщина").

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