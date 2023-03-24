Роберт Дауні-молодший зіграє у рімейку шедевра Альфреда Хічкока (відео)

Сценарій майбутнього фільму напише творець "Гострих картузів"

На Paramount Pictures працюють над рімейком одного з найбільш уславлених фільмів Альфреда Хічкока, трилером "Запаморочення" 1958 року. Продюсером виступив актор Роберт Дауні-молодший ("Шерлок Холмс" Гая Річчі ). Ймовірно, він також виконає головну роль, пише Variety.

Сценарій майбутнього фільму напише Стівен Найт, який прославився серіалами "Гострі картузи" та "Табу" з Томом Харді. Наразі драматург працює над новим фільмом всесвіту "Зоряних війн" після того, як Саймон Лінделофф (серіал "Лост" ) отримав відставку.

Оригінальний фільм Альфреда Хічкока не мав успіху ані у глядачів, ані у критиків. Цю історію відставного поліцейського, який страждає боязню висоти, через що його втягують у складну "багатоходівку" з убивством, у 1958 році знайшли нуднуватою, надуманою та навмисне театральною. Хоча технічні ефекти, що створюють ілюзію запаморочення головного героя, свого часу високо оцінили.

Виявилось, що фільм просто випередив свій час. "Запаморочення" визнали беззаперечним шедевром при запуску в повторний прокат у 1985 році, коли більш досвідчений глядач зміг оцінити параноїдальну атмосферу стрічки, психологічні ігри Хічкока з глядачем, витончену кіномову та філософське підґрунтя історії, побудованої на одержимісті та підміні. З того часу фільм колосально вплинув на масову культуру.

"Якщо ви збираєтеся зробити рімейк фільму, чому б вам не зробити рімейк одного з найвідоміших фільмів, які були коли-небудь зняті?" — іронізують журналісти Variety.

Ексцентричний режисер любив дивувати і в кіно, і в житті

Їхню іронію легко зрозуміти. Поки що найкращий рімейк фільму Хічкока зробив сам Хічкок, який у 1955 році перезняв власний фільм 1934 року "Людина, яка забагато знала". Рімейки "Психо" (1997) Гаса Ван Сента та "Ребекі" (2020) Бена Вітлі виявилися повним провалом – і касовим, і творчим. Але, мабуть, Paramount сподівається на успіх: у січні 2022 року студія запустила в роботу ще один рімейк хічкоківського фільму "Впіймати злодія" 1956 року. У новій версії одну з головних ролей виконає Галь Гадот ( "Чудо-жінка").

Нагадаємо, що Квентін Тарантіно розпочав роботу над своїм останнім фільмом "Кінокритик". "Телеграф" дізнався, що про нього відомо.