Френсіс Форд Коппола зняв свій новий фільм "Мегаполіс". Що про нього відомо

Коппола не знімав 10 років і тепер поставив на нову роботу все

Легендарний режисер Френсіс Форд Коппола (трилогія "Хрещений батько", "Апокаліпсис сьогодні") закінчив зйомки свого 28-го фільму — епічної антиутопії "Мегалополіс". Повідомлення про це з’явилося в офіційному твіттері проекту.

Останній кадр зі зйомок майбутнього фільму

Це буде перший фільм Копполи за 10 років. Дія "Мегалополісу" розгортається в Нью-Йорку майбутнього, який пережив глобальну катастрофу. Головний герой, геніальний архітектор у виконанні Адама Драйвера ("Білий шум", "Шлюбна історія") мріє звести на руїнах міста нову столицю світу, але це суперечить власним планам на реконструкцію мера міста.

У фільмі також знімалися Форест Уітакер ("Хрещений батько Гарлема"), Лоренс Фішберн ("Матриця") та ветеран Голлівуду Джон Войт ("Рей Донован", "Сутичка"). Імовірно, фільм вийде 2024 року.

Коппола, якому зараз 83 роки, написав сценарій ще у вісімдесятих, надихаючись історією Стародавнього Риму. Проект мав запуститись у 2011 році, але після трагедії 11 вересня зйомки довелося перенести на невизначений термін. У результаті Коппола профінансував фільм із власних грошей – він вклав 120 млн. доларів доходів зі своїх виноградників.

Раніше він уже знімав власним коштом "Апокаліпсис сьогодні", який тричі окупився, незважаючи на гігантський за мірками свого часу бюджет 30 млн доларів.

Нагадаємо, що Роберт Дауні-молодший оголосив про запуск рімейку класичної стрічки Альфреда Хічкока "Запаморочення".