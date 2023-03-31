Клінт Іствуд йде з кіно: що відомо про нову та останню стрічку 92-річного режисера

"Присяжний номер 2" стане сороковою за рахунком режисерською роботою Іствуда

Клінт Іствуд, якому 31 травня виповниться 93 роки, оголосив про те, що наступна режисерська робота стане останньою у кар’єрі легендарного актора та режисера. Про це пише портал Discussing Film.

Судовий трилер "Присяжний номер 2" буде сороковим фільмом, який Іствуд поставить як режисер. За сюжетом, один із присяжних під час судових розглядів розуміє, що це він став причиною смерті жертви, а не підозрюваний. І тепер перед ним постає дилема: або зізнатися, або спробувати маніпулювати іншими присяжними та вийти сухим із води.

Як повідомляється, зйомки розпочнуться у другій половині цього року, а головну роль виконає "молода голлівудська зірка", але хто саме – поки що невідомо.

Першу роль у кіно Клінт Іствуд отримав у 1955 році, і вже через чотири роки прославився завдяки головній ролі у серіалі "Сиром’яний батіг". 1964 року знімається в першому вестерні "доларової трилогії" Серджіо Леоне, завдяки якій стає міжнародною зіркою.

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З 1971 року працює як режисер (психологічний трилер "Зіграй мені перед смертю"). Свій перший режисерський "Оскар" Іствуд отримав за ревізіоністський вестерн "Непрощений" (1993), який став сучасною класикою. У 2021 році вийшов вестерн "Чоловічі сльози", в якому Іствуд не лише виступив як постановник, а й відіграв головну роль.

Нагадаємо, що свій новий фільм "Мегалополіс" зняв інший легендарний режисер Голлівуду Френсіс Форд Коппола.