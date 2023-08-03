У білому комбінезоні з вишивкою: 76-річна Сьюзан Сарандон зачарувала образом в Італії (фото)

Акторка показала, як можна стильно носити вільний комбінезон

Легендарна американська актриса Сьюзан Сарандон покрасувалася на червоній доріжці в Італії.

У середу, 2 серпня, знаменитість взяла участь у кінофестивалі Magna Graecia Film Festival 2023 у Palazzo della Regione у місті Катандзаро, де вигуляла стильний літній комбінезон білого кольору з вишивкою.

Сьюзан Сарандон мала сучасний вигляд в літньому образі з бантом на талії. Актриса доповнила своє вбрання парою масивних кросівок та додала яскравих фарб за допомогою окулярів у червоній оправі.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Нагадаємо, що американська актриса кіно, телебачення та озвучування є ще й активісткою. 21 липня Сарандон приєдналася до страйку сценаристів та акторів у спробі домовитися про нові умови співпраці з такими кіностудіями-гігантами, як The Walt Disney Company, Warner Bros., Paramount Pictures, Sony Pictures, Apple, Amazon, Netflix, CBS та MGM. Керівництво цих компаній відмовляється йти назустріч профспілці SAG-AFTRA.

Сьюзан Сарандон на страйку SAG-AFTRA біля студій Netflix та Warner Bros 21 липня 2023 року в Нью-Йорку. Фото: Getty Images

Нещодавно до страйку в Лос-Анджелесі приєдналася 85-річна Джейн Фонда, де вона також виступила перед протестувальниками. Захід відбувся біля студії Paramount Pictures.