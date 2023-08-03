У літній сукні та чоботях: рудоволоса Емілі Ратаковскі засвітила пишне декольте (фото, відео)

32-річна знаменитість пройшлась вулицями Нью-Йорка у стильному образі

Американська актриса і модель Емілі Ратаковські, яка зовсім недавно стала рудоволосою, пройшлася вулицями Нью-Йорка в стильному літньому образі.

32-річна красуня в середу, 2 серпня, прямувала до студії Sony Music, щоб записати свій новий подкаст, пише dailymail. На ній була довга біла сукня з темними смужками та пара лакованих чорних чобіт на підборах. У літньому вбранні з вирізом на одній нозі Емілі засвітила і своє пишне декольте.

Ратаковські розпустила своє вогненно-руде волосся і воліла не одягати жодних прикрас. Натомість актриса сховала обличчя за великими чорними сонцезахисними окулярами. Свій лук Емілі доповнила шкіряною сумкою коричневого кольору.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Варто додати, що американська модель вирішила призупинити свою роботу в акторстві. В одному з інтерв’ю Емілі назвала себе "шматком м’яса для чоловіків із Голлівуду".

2022 року зірка випустила свою книгу "Моє тіло", яка стала бестселером у списку New York Times. Також Ратаковські запустила свою власну лінію одягу та веде успішний подкаст High Low на Apple Podcasts.

На Емілі Ратаковськи було мінімум косметики

Днями американську модель помітили на прогулянці зі своїм малолітнім сином Сільвестром. Нагадаємо, що Емілі Ратаковські вперше стала мамою 8 березня 2021 року. Модель народила сина від свого ексчоловіка Себастьяна Беар-МакКларда, з яким знаменитість розлучилася у вересні минулого року через 4 роки шлюбу.