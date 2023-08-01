Емілі Ратаковські вийшла на сімейну прогулянку із сином Сільвестром: милі фото

Модель із сином "зловили" під час прогулянки

Відома американська актриса та модель, 32-річна Емілі Ратаковські, яка раніше похвалилася новим кольором волосся, була помічена під час сімейної прогулянки про Нью-Йорк зі своїм 2-річним сином Сільвестром.

Супермодель для проведення часу з малюком віддала перевагу комфортному образу і одягла червону футболку з короткими рукавами, коричневі спортивні штани з написами та білі кросівки. До свого аутфіту Емілі додала мінімум аксесуарів, одягнувши пару витончених золотих сережок та стильні чорні окуляри, прогулюючись по жвавому місту.

Малюка молода мама одягла у жовту майку та зелені шорти. Зазначимо, що йдучи вулицею, Ратаковські не спускала сина з рук.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Нагадаємо, що Ратаковськи вперше стала мамою 8 березня 2021 року. Модель народила сина від свого екс-чоловіка Себастьяна Беар-МакКларда, з яким знаменитість розлучилася у вересні 2022 року через 4 роки шлюбу.

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