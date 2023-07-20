Емілі Ратаковськи змінила імідж і покрасувалася новим кольором волосся на прогулянці у Нью-Йорку (фото)
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32-річна модель вирішила змінити темний колір волосся на рудий
Відома американська актриса та модель, 32-річна Емілі Ратаковськи — володарка шикарної фігури, яка не змінилася навіть після народження її первістка у 2021 році. І її нова поява тільки підтверджує це.
Папараці "зловили" модель під час прогулянки Нью-Йорком. Щобільше, крім своєї приголомшливої фігури, яку Емілі підкреслила облягаючою сукнею фісташково-зеленого кольору довгою трохи нижче коліна з круглим вирізом, Ратаковськи похвалилася і новим кольором волосся.
Дівчина попрощалася зі своїм темним волоссям, дебютувавши з новою вогняно-рудою зачіскою в мідному відтінку. Її "нове волосся" було укладено прямо, а чубок був трохи вищий за брів.
Свій аутфіт модель доповнила плетеною срібною сумкою Paco Rabanne з кольчугою, чорними протисонцеві окулярами в овальній оправі, незвичайним золотим кільцем на мізинці та сережками-кільцями.
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