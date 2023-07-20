Емілі Ратаковськи змінила імідж і покрасувалася новим кольором волосся на прогулянці у Нью-Йорку (фото)

32-річна модель вирішила змінити темний колір волосся на рудий

Відома американська актриса та модель, 32-річна Емілі Ратаковськи — володарка шикарної фігури, яка не змінилася навіть після народження її первістка у 2021 році. І її нова поява тільки підтверджує це.

Папараці "зловили" модель під час прогулянки Нью-Йорком. Щобільше, крім своєї приголомшливої фігури, яку Емілі підкреслила облягаючою сукнею фісташково-зеленого кольору довгою трохи нижче коліна з круглим вирізом, Ратаковськи похвалилася і новим кольором волосся.

Дівчина попрощалася зі своїм темним волоссям, дебютувавши з новою вогняно-рудою зачіскою в мідному відтінку. Її "нове волосся" було укладено прямо, а чубок був трохи вищий за брів.

Свій аутфіт модель доповнила плетеною срібною сумкою Paco Rabanne з кольчугою, чорними протисонцеві окулярами в овальній оправі, незвичайним золотим кільцем на мізинці та сережками-кільцями.

Емілі Ратаковськи "зловили" 19 липня у Нью-Йорку з новим кольором волосся Фото: Getty Images

Модель одягла зелену сукню з глибоким ліфом на бретельках Фото: Getty Images

Свій образ модель доповнила тілесними сандалями із ремінцем на п’яті Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав, що британська співачка Дуа Ліпа приміряла ефектну сукню із "голим" ефектом Зірка прикувала усі погляди публіки, коли позувала на рожевій доріжки під час прем’єри фільму "Барбі".