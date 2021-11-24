Вона взагалі народжувала? Стильна Емілі Ратаковскі вразила сталевим пресом (фото)

Своє тіло 30-річна зірка підкреслила і на "Оскарі моди-2021"

Американська актриса та модель Емілі Ратаковські, яка 8 березня 2021 року вперше стала мамою, оголила живіт і похвалилася сталевим пресом. Нещодавно 30-річна знаменитість стала гостею премії CFDA Fashion Awards, можна сказати на "Оскарі моди". На церемонії нагороджували зірок та дизайнерів, які зробили свій внесок у розвиток модної індустрії у 2021 році.

На світський захід Ратаковські прийшла з голим пресом. Вона була неперевершена в трикотажному комплекті та спідницею з дуже низькою талією італійського бренду Miu Miu. Фото із CFDA Fashion Awards актриса поділилася в Інстаграмі.

А ось такою була Ратаковські під час вагітності:

Багато її підписників зазначили в коментарях, що Емілі виглядає досконалою і дивуються, як вона могла зберегти такий живіт після пологів.

Додамо, що навіть через три місяці після пологів Ратаковські виглядала неймовірною у купальнику. Наче й не народжувала.

Раніше "Телеграф" писав, хто із світових зірок осоромився перед своїми шанувальниками, та ще й на камеру.