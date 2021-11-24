Укр

Она вообще рожала? Стильная Эмили Ратаковски поразила стальным прессом (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Автор
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Фолловерам звезды остается только завидовать Новость обновлена 24 ноября 2021, 23:18
Фолловерам звезды остается только завидовать

Свое тело 30-летняя звезда подчеркнула и на "Оскаре моды-2021"

Американская актриса и модель Эмили Ратаковски, которая 8 марта 2021 года впервые стала мамой, оголила живот и похвасталась стальным прессом. Недавно 30-летняя знаменитость стала гостьей премии CFDA Fashion Awards, можно сказать на "Оскаре моды". На церемонии награждали звезд и дизайнеров, внесших свой вклад в развитие модной индустрии в 2021 году.

На светское мероприятие Ратаковски пришла с голым прессом. Она была неотразима в трикотажном комплекте и юбкой с очень низкой талией итальянского бренда Miu Miu. Фото с CFDA Fashion Awards актриса поделилась в Инстаграме.

А вот такой была Ратаковски во время беременности:

Многие ее подписчики отметили в комментариях, что Эмили выглядит совершенной и удивляются, как она могла сохранить такой живот после родов.

Добавим, что даже спустя три месяца после родов Ратаковски выглядела невероятной в купальнике. Как будто и не рожала.

Ранее "Телеграф" писал, кто из мировых звезд оконфузился перед своими поклонниками, да еще и на камеру.

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