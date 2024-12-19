Вчинила суїцид у 47 років: що відомо про актрису, яка зіграла дочку Горбункова в "Діамантовій руці"

У кіно чотирирічна Олександра потрапила випадково

Багатьох акторів, які зіграли у легендарному фільмі "Діамантова рука" вже немає в живих, серед них Юрій Нікулін, а також його екранна дочка Олександра Лісютина. Доля жінки склалася вельми трагічно.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядала Олександра Лісютина та чим займалася. Ми дізналися, що сталося з актрисою і чому вона так рано пішла з життя.

Як склалася доля Олександри Лисютиної з "Діамантової руки"

Актриса народилася в 1963 році в Москві в сім’ї робітників і потрапила в кіно зовсім випадково завдяки своїй "ангельській" зовнішності. Якось у гості до її діда прийшов товариш, який був співробітником "Мосфільму" і побачив фотографії чотирирічної онуки. Він попросив одну із фотографій, щоб показати її у кіностудії.

У підсумку чотирирічну Сашу запросили знятися в "Діамантовій руці", де вона зіграла дочку головного героя Семена Горбункова. Зйомки маленькій зірці не сподобалися, бо було дуже спекотно і дівчинці не купили обіцяне морозиво.

Кадр із фільму "Діамантова рука"

Але при цьому маленька Саша не вередувала, за що її хвалив Нікулін, адже зазвичай актору не подобалося грати разом з дітьми. У Саші у фільмі була лише одна фраза: "Ми провожаем папу", але глядачам все одно запам’яталася дівчинка з милими кучерями. За роботу в "Діамантовій руці" Лісютина отримала 250 рублів і на той момент це була гарна зарплатня.

Олександра Лісютина зіграла дочку Горбункових

Але подальше життя Олександра не захотіла пов’язувати з кінематографом, тому закінчила медико-стоматологічний університет у Москві та почала працювати стоматологом у клініці. І вона досягла успіху в цій сфері, ставши незабаром завідувачкою однієї з поліклінік Москви.

Але підступна хвороба перекреслила все, що будувала Лісютина. У неї почалися раптові напади агресії, прогалини в пам’яті й лікарі діагностували у неї нападово-прогредієнтну форму шизофренії. З таким діагнозом вона не могла продовжувати працювати у клініці.

Олександра Лісютина стала успішним стоматологом

Лісютина оформила інвалідність і мала постійно спостерігатися у лікаря, а кожні півроку проходити курс лікування у стаціонарі. І на якийсь час це допомагало, бо Олександрі ставало краще.

У Олександри Лісютиної діагностували шизофренію

У 2011 році вона взяла участь у програмі, яка була присвячена "Діамантовій руці". Там Лісютина поділилася своїми враженнями щодо роботи з акторами. І "дочка Горбункових" справила приємне враження на публіку. Але за три тижні вона загинула.

Олександра Лісютина вчинила суїцид

Як виявилось, тіло Олександри виявили під вікнами палати Боткінської лікарні, де вона проходила лікування. Їй було лише 47 років. Очевидно, сталося погіршення її стану, що призвело до трагедії.

"Телеграф" писав раніше, як зараз виглядає зірка "Діамантової руки" Гребешкова. Вона зіграла дружину Юрія Нікуліна у фільмі.