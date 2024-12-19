Совершила суицид в 47 лет: что известно об актрисе, сыгравшей дочь Горбункова в "Бриллиантовой руке"

В кино четырехлетняя Александра попала случайно

Многих актеров, которые сыграли в легендарном фильме "Бриллиантовая рука" уже нет в живых, среди них Юрий Никулин, а также его экранная дочь Александра Лисютина. Судьба женщины сложилась весьма трагично.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядела Александра Лисютина и чем занималась. Мы узнали, что случилось с актрисой и почему она так рано ушла из жизни.

Как сложилась судьба Александры Лисютиной из "Бриллиантовой руки"

Актриса родилась в 1963 году в Москве в семье рабочих и попала в кино совершенно случайно благодаря своей "ангельской" внешности. Однажды в гости к ее дедушке пришел товарищ, который был сотрудником "Мосфильма" и увидел фотографии четырехлетней внучки. Он попросил одну из фотографий, чтобы показать ее в киностудии.

В итоге четырехлетнюю Сашу пригласили сняться в "Бриллиантовой руке", где она сыграла дочь главного героя Семена Горбункова. Съемки маленькой звезде не понравились, потому что было сильно жарко и девочке не купили обещанное мороженое.

Кадр из фильма "Бриллиантовая рука"

Но при этом, маленькая Саша не капризничала, за что ее хвалил Никулин, ведь обычно актеру не нравилось играть вместе с детьми. У Саши в фильме была всего одна фраза: "Мы провожаем папу", но зрителям все равно запомнилась малышка с милыми кудряшками. За работу в "Бриллиантовой руке" Лисютина получила 250 рублей и на тот момент это была хорошая зарплата.

Александра Лисютина сыграла дочь Горбунковых

Но дальнейшую жизнь Александра не захотела связывать с кинематографом, поэтому окончила медико-стоматологический университет в Москве и начала работать стоматологом в клинике. И она добилась успеха в этой сфере, став вскоре заведующей одной из поликлиник Москвы.

Но коварная болезнь перечеркнула все, что строила Лисютина. У нее начались внезапные приступы ярости, пробелы в памяти и врачи диагностировали у нее приступообразно-прогредиентную форму шизофрении. С таким диагнозом она не могла продолжать работать в клинике.

Александра Лисютина стала успешным стоматологом

Лисютина оформила инвалидность и должна была постоянно наблюдаться у врача, а каждые полгода проходить курс лечения в стационаре. И на время это помогало, потому что Александре становилось лучше.

У Александры Лисютиной диагностировали шизофрению

В 2011 году она приняла участие в программе, которая была посвященная "Бриллиантовой руке". Там Лисютина поделилась своими впечатлениями о работе с актерами. И "дочь Горбунковых" произвела приятное впечатление на публику. Но через три недели она погибла.

Александра Лисютина совершила суицид

Как оказалось, тело Александры обнаружили под окнами палаты Боткинской больницы, где она проходила лечение. Ей было всего 47 лет. По всей видимости, произошло ухудшение ее состояния, которое произвело к трагедии.

"Телеграф" писал ранее, как сейчас выглядит звезда "Бриллиантовой руки" Гребешкова. Она сыграла жену Юрия Никулина в фильме.