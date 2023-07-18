У стилі 90-х: Дуа Ліпа захопила стильним образом зі шкіряною курткою на прогулянці Лондоном (фото)

Папараці спіймали співачку під час шопінгу зі своєю помічницею

Популярна британська співачка Дуа Ліпа вражає стильними образами не лише на червоних доріжках, як це було раніше на прем’єрі "Барбі", а й під час прогулянок та шопінгу. І цей факт підтверджує недавній появ артистки.

Папараці "зловили" 27-річну співачку під час шопінгу в столиці Англії, з її помічником, який ніс усі сумки. Варто зазначити, що похід магазинами у Дуа Липи видався вдалим — про що говорять кілька покупок з бутика дизайнера Bottega Veneta, а також з магазину Gucci.

Для виходу у світ артистка вибрала образ у стилі 90-х: чорну сорочку на ґудзиках, об’ємну чорну шкіряну мотоциклетну куртку від Courrèges та джинсову мініспідницю з бахромою. Свій лук вона доповнила високими чоботами до колін від Chanel, чорною шкіряною сумкою через плече, парою срібних сережок від Tiffany & Co та гладкою зачіскою-пучком, також у стилі 90-х.

27-річна Дуа Ліпа під час прогулянки Лондоном Фото: Getty Images

Повсякденне вбрання співачки завершували високі чоботи на підборах Фото: Getty Images

Дуа Ліпа продемонтувала ідеальний міжсезонний образ Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Як раніше повідомляв "Телеграф", Дуа Ліпа розкрила особу свого нового бойфренда. Обранець співачки старша за неї на 14 років. Разом пара відвідала Каннський фестиваль.