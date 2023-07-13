Зірка "Рятувальників Малібу" Олександра Даддаріо вийшла у світ в ефектній "голій" сукні (фото)

Сміливе вбрання підкреслило розкішну фігуру актриси

Популярна американська актриса Олександра Даддаріо, яка нещодавно сяяла на Тижні високої моди в Парижі, знову захопила шанувальників стильним образом. Цього разу зірка підкреслила струнку фігуру "голою" сукнею.

Як повідомляє "Телеграф", 37-річна Олександра Даддаріо з’явилася на урочистому відкритті флагманського бутіка світового бренду годинників TAG Heuer. Захід відбувся у четвер, 13 липня 2023 року в Нью-Йорку, США.

Так, для події знаменитість обрала ефектну сукню у трендовому відтінку металік. Крій, що облягає, підкреслив вигини фігури Даддаріо, а корсет зробив акцент на зоні декольте. Своє відверте вбрання актриса доповнила металевими сережками, срібними каблучками та витонченими босоніжками в тон. Звичайно ж, зірка одягла на відкриття бутіка культовий годинник TAG Heuer. Завершує образ зіркової гості ідеальна укладка й макіяж з акцентом на очі.

Актриса Олександра Даддаріо стала відома після ролі Аннабет Чейз в екранізації романів про Персі Джексона. Також у її фільмографії такі роботи, як "Техаська різанина бензопилою 3D", "Розлом Сан-Андреас" і "Рятувальники Малібу" (фільм 2017 року). Нова хвиля популярності прийшла до актриси після участі у серіалі "Білий лотос" у 2021 році, цей проєкт приніс їй номінацію на премію "Еммі".

Відвертий образ актриси. Фото: Getty Images

Фірмова посмішка зірки. Фото: Getty Images

Та сама "гола" сукня. Фото: Getty Images

Годинник — родзинка вбрання. Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав, що не менш ефектну сукню з "голим" ефектом приміряла британська співачка Дуа Ліпа. Зірка прикувала всі погляди публіки, коли позувала на рожевій доріжці під час прем’єри "Барбі".