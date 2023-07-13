Нестаріюча "дівчина Бонда" Куриленко похвалилася стрункою фігуркою у комбінезоні (фото)

43-річна актриса продемонструвала вбрання, яке ідеально підкреслює її тендітну фігуру

Відома актриса Ольга Куриленко, яка родом з Маріуполя, що знаходиться під російською окупацією з 2022 року, продемонструвала точену фігуру в стильному вбранні.

43-річна знаменитість, яку називають "дівчиною Джеймса Бонда" через гру у фільмі франшизи про агента 007 з Денієлом Крейгом у головній ролі ("Квант милосердя", 2008), "засвітилася" на літньому обіді в Лондоні. Захід пройшов у середу, 12 липня.

Для виходу у світ Куриленко обрала чорний комбінезон із квітковим малюнком, який ідеально підкреслював струнку фігуру зірки. Свій образ акторка доповнила яскравими туфлями жовтого кольору з гострим носом та підборами.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Ольга Куриленко віддала перевагу натуральному, нюдовому макіяжу до літнього вбрання. Знаменитість розпустила своє довге каштанове волосся, а серед прикрас обрала золоті сережки круглої форми з білими камінцями посередині.

Фото: Getty Images

Нагадаємо, що Ольга Куриленко публічно підтримала Україну після атаки росіян у жовтні минулого року. "Я не можу перестати думати про те, що переживає народ України. Таке горе! Такий жах. Я глибоко жалкую про те, що відбувається, і мої думки з вами всіма", — написала тоді актриса в Інстаграмі.