Українська дівчина Бонда з Бердянська Куриленко на весь світ підтримала Україну після підлої атаки росіян

Актриса назвала те, що відбувається в Україні, великим горем і жахом.

Слідом за зіркою "Обителі зла" родом із Києва, актрисою Міллою Йовович свою підтримку Україні після вчорашніх атак з боку Росії висловила ще одна голлівудська актриса українського походження Ольга Куриленко.

У своєму Інстаграм акторка опублікувала пост у синьо-жовтих кольорах із ридаючим смайлом та хештегом України. Картинку вона супроводжувала словами підтримки на адресу України.

"Я не можу перестати думати про те, що переживає народ України. Таке горе! Такий жах. Я глибоко шкодую про те, що відбувається, і мої думки з вами всіма", — написала дівчина англійською та українською мовами.

Що відомо про актрису Ольгу Куриленко

Майбутня знаменитість народилася 14 листопада 1979 року у м. Бердянськ, Запорізька область. Вже у 16 років Куриленко поїхала підкорювати Париж, де за півроку вивчила французьку мову. У віці 18 років вона з’явилася на обкладинці журналу Glamour. Після цього Куриленко прикрашала обкладинки глянців Elle, Madame Figaro, Marie Claire, Vogue.

2005 року дебютувала в кіно, зігравши у франко-німецько-британському фільмі "Безім’яний палець". Всесвітня слава до дівчини прийшла в 2008 році, коли на великі екрани вийшов фільм про секретного агента Джеймса Бонда "Квант милосердя", де Куриленко зіграла з британським актором Деніелем Крейгом. Грала у фільмах "Облівіон" з Томом Крузом, "Людина листопада" з Пірсом Броснаном, "Шукач води" з Расселом Кроу та інших.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українські зірки емоційно відреагували на ракетний обстріл України. Те, що відбувається, назвали актом тероризму Ксенія Мішина, Катерина Осадча, Джамала, Андрій Бедняков, alyona alyona та інші. Тоді як скандальна блогерка Софія Стужук знову видала безглузде пояснення бомбардування України та ще висловила звинувачення українцям.