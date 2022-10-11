Украинская девушка Бонда из Бердянска Куриленко на весь мир поддержала Украину после подлой атаки россиян

Актриса назвала происходящее в Украине большим горем и ужасом

Вслед за звездой "Обители зла" родом из Киева, актрисой Миллой Йовович свою поддержку Украине после вчерашних атак со стороны рф высказала еще одна голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко.

В своем Инстаграм актриса опубликовала пост в сине-желтых цветах с рыдающим смайлом и хештегом Украины. Картинку она сопроводила словами поддержки а адрес Украины.

"Я не могу перестать думать о том, что переживает народ Украины. Такое горе! Такой ужас. Я глубоко сожалею о том, что происходит, и мои мысли с вами всеми", — написала девушка на английском и украинском языках.

Что известно об актрисе Ольге Куриленко

Будущая знаменитость родилась 14 ноября 1979 года в г. Бердянск, Запорожская область. Уже в 16 лет Куриленко уехала покорять Париж, где за полгода выучила французский язык. В 18-летнем возрасте она появилась на обложке журнала Glamour. После этого Куриленко украшала обложки глянцев Elle, Madame Figaro, Marie Claire, Vogue.

В 2005 году дебютировала в кино, сыграв во франко-немецко-британском фильме "Безымянный палец". Всемирная слава к девушке пришла в 2008 году, когда на большие экраны вышел фильм о секретном агенте Джеймсе Бонде "Квант милосердия", где Куриленко сыграла с британским актером Дэниелем Крейгом. Играла в фильмах "Обливион" с Томом Крузом, "Человек ноября" с Пирсом Броснаном, "Искатель воды" с Расселом Кроу и других.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинские звезды эмоционально отреагировали на ракетный обстрел Украины. Происходящее назвали актом терроризма Ксения Мишина, Екатерина Осадчая, Джамала, Андрей Бедняков, alyona alyona и другие. В то время как скандальная блогерка София Стужук снова выдала нелепое объяснение бомбежки Украины и еще высказала обвинения украинцам.