"Не представляю, какое горе переживает мой народ": Милла Йовович ярко поддержала Украину после жестокой атаки рф

Йовович родилась в Украине и в сложное время не забывает о родных корнях

На массированные ракетные удары рф по Украине, которые привели к жертвам и разрушениям 10 октября, отреагировали не только украинские звезды, а и мировые. Актриса украинского происхождения Милла Йовович, проживающая в США, трогательно выразила поддержку своей родной стране.

Проникновенный пост Йовович опубликовала на своей странице в Instagram. Она планировала рассказать в соцсети о Дне коренных народов (отмечался американцами 10 октября), но не смогла остаться в стороне трагических событий. Актриса призналась, что не представляет, какое горе сейчас переживает украинский народ.

Йовович написала, что Украина подверглась массированным атакам, в результате чего гражданские люди умирают просто на улицах мирных городов. Когда-то именно по этим улицам прогуливалась и сама актриса, вспоминает она. Йовович выразила свою поддержку всем украинцам: "Мое сердце с вами".

"Сегодня я должна стоять рядом со своей родиной и скорбеть вместе с ними (украинцами. – Ред.). Я скорблю вместе с народом Украины", — говорится в посте Миллы Йовович.

Милла Йовович опубликовала пост в поддержку Украины

Актриса Милла Йовович родилась в Киеве, в детстве вместе с родителями переехала в США. Известна по работам "Пятый элемент", "Обитель зла", "Жанна д'Арк", "Его игра", "Чаплин". Когда-то снималась, в том числе, и с российскими актерами, к примеру, в фильме "Выкрутасы". С первых дней полномасштабной войны Милла Йовович поддерживает Украину.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинские звезды эмоционально отреагировали на ракетный обстрел Украины. Происходящее назвали актом терроризма Ксения Мишина, Екатерина Осадчая, Джамала, Андрей Бедняков, alyona alyona и другие. В то время как скандальная блогерка София Стужук снова выдала нелепое объяснение бомбежки Украины и еще высказала обвинения украинцам.