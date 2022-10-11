Посвятил Мариуполю и "Азовстали": Вакарчук спел на "мосту Кличко" в Киеве, уцелевшему после ракетного удара (видео)

Артист исполнил песню "Місто Марії", посвященную Мариуполю

После того как пешеходный мост в Киеве, также известный как "мост Кличко", выстоял против ракетной атаки россиян, музыкант и лидер группы "Океан Эльзи" Святослав Вакарчук выступил на уцелевшем мосту, чтобы поддержать украинцев. Артист исполнил песню "Місто Марії", посвященную Мариуполю.

Видео выступления Вакарчука опубликовали на YouTube-канале группы "Океан Ельзи". В комментариях под видео сотни украинцев поблагодарили музыканта за эмоциональное выступление.

"Сегодня я на нашем Пешеходно-велосипедном мосту спел песни, в частности, "Місто Марії", посвященной Мариуполю. И знаете, почему? Говорят, конструкция моста сделана именно из стали "Азовстали", — отметил Вакарчук. "Никто и никогда не разрушит мост между сердцами и душами украинцев!" – добавил он.

А вот так вчера выглядела ракетная атака россиян на мост:

Напомним, что пешеходный мост соединяет парк "Владимирская горка" с Аркой дружбы народов. Он прежде всего знаменит своим стеклянным полом, по которому мэр Виталий Кличко вместе с братом Владимиром прыгали в день открытия. Среди киевлян мост наиболее известен как "мост Кличко".

Как выглядит Киев и "мост Кличко" после массированного обстрела россиянами 10 октября, смотрите в эксклюзивном репортаже "Телеграфа".